LŠ: Juventus deklasirao Barselonu VIDEO

Fudbaleri Juventusa napravili su veliki korak ka polufinalu Lige šampiona, pošto su pobijedili Barselonu u prvom meču sa velikih 3:0.

Juventus je potpuno nadigrao Katalonce koji nisu ličili na sebe i jednom nogom se već nalaze među četiri najbolje ekipe na ’Starom kontinentu’.

Dvostruki strijelac bio je supertalentovani Paulo Dibala, dok je sudbinu gostiju zapečatio Đorđo Kjelini.

Revanš je na programu za osam dana na stadionu ’Kamp Nou’.

’Stara dama’ je od samog starta krenula ofanzivno i to joj se isplatilo već u sedmom minutu – Kvadrado je prihvatio dugu loptu na desnoj strani i ušao u kazneni prostor, niko ga nije napadao, on je dodao do usamljenog Argentinca koji iz okreta pogađa donji lijevi ugao.

Domaćin je na najbolji način otvorio meč, a u 21. minutu Bufon je spasao Juventus sjajnom intervencijom poslije nestvarnog dodavanja Mesija. Samo nekoliko trenutaka kasnije na semaforu je pisalo 2:0.

Mandžukić je povukao napad po lijevom boku, pametno vratio povratnu na ivicu kaznenog prostora gdje je Dibala potpuno nevjerovatno ostao usamljen i ponovo pogodio donji lijevi ugao.

Ušlo se u nešto mirniji ritam susreta, tim rezultatom otišlo se na odmor, a drugi dio igre počeo je prilikama na obe strane. Promašivali su Mesi i Iguain, da bi Kjelini u 55. minutu postigao možda i odlučujući pogodak u dvomeču. Najbolje se snašao na centaršut Pjanića iz kornera i glavom zatresao mrežu Ter Štegena.

Do kraja utakmice veliku priliku propustio je Suares za kakvu-takvu nadu Barselone, dok je Juventus rutinski sačuvao vođstvo i miran ide na revanš u prestonicu Katalonije.

