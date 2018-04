Loš put iz unutrašnjosti do Neuma

Hvar: More poplavilo rivu, nosilo stolove i stolice! VIDEO

Neum: Održana najveća IT konferencija u BiH

Do ono malo mora koje ima BiH najteže stižu upravo njeni državljani. Put od unutrašnjosti do Neuma najviše liči na seoski puteljak. Baš zato domaći turisti do plaže idu preko Hrvatske, prelazeći dva granična prelaza. U Neumu kažu da se osjećaju izolovani.

Uzak i krivudav put ispunjen sa velikim brojem rupa, tako bi se najkraće mogla opisati putna dionica do jedinog bosanskohercegovačkog grada na moru. Projekat puta Stolac – Neum na svoju realizaciju čeka pune 34 godine.

Konačno se krenulo sa radovima. Turističi radnici se plaše još jednog predizborno trika. Kažu ko je jednom u Neum došao putem od Stoca više se nikad nije vratio.

“Kad se krenulo nadamo se da će ta cesta biti i završena, jer jednostavno mi smo izolovani od ostatka države, ne možemo funkcionisati, zavisni smo o Hrvatskoj o granicama, o dobroj volji EU i Hrvatske. Mi jednostavno na takav način ne možemo živjeti, što lokalno stanovništvo što naravno turizam od kojeg svi zavisimo u Neumu”, rekao je Davor Krešić, predsjednik Udruženja turističkih radnika Neuma.

Prvi radovi na izgradnji puta Stolac-Neum pokrenuti sada već davne 1984. godine, i nikada nisu završeni. U dužini od skoro 50 kilometara, do sada je s neumske strane završeno tek devet kilometara. Sve je ponovo pokrenuto, izvođači su na terenu, a neumski čelnici najviše nade polažu u državne institucije.

“Za ovih pet i po kilometara što je raspisano rok je godinu dana da se ti radovi završe, svaki dan i pomak dobro dođe. Nadamo se da ćemo to što prije završiti da će viši nivoi vlasti to prepoznati i da idemo u završetak tih svih radova”, naglasio je Živko Matuško, načelnik Neuma.

Izgranja puta Stolac-Neum biće finasirana iz kreditnih sredstava. Normalnom putu najviše se raduju Neumljani, ali i svi oni koji bi da odu do mora bez prelaska granice.