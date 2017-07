London: Ponovo gori višespratna zgrada

Dvanaest vatrogasnih kamiona i 80 vatrogasaca pokušava da ugasi požar koji je izbio u stambenoj zgradi u naselju Betnal Grin u istočnom dijelu Londona.

U saopštenju vatrogasne brigade navodi se da je požar zahvatio kompletan krov i četvrti sprat novoizgrađene zgrade.

The roof and fourth floor of the 5 storey residential block under construction on Mace Street, #BethnalGreen are alight © @StephanieJay_UK pic.twitter.com/q3op48w4C7 — London Fire Brigade (@LondonFire) July 2, 2017

Zgrada se nalazi između naselja Betnal Grin i Majl End i trenutno je u izgradnji i bez stanara.

Tricky one for you guys. Well done. You make us proud! pic.twitter.com/6h7US2MkzE — Liz (@ejp72) July 2, 2017

Uzrok požara još nije poznat.

The #BowWharf fire is now under control but we will remain at the scene throughout the afternoon damping down. More https://t.co/ybgt0AoEnh pic.twitter.com/wJK5aYygp6 — London Fire Brigade (@LondonFire) July 2, 2017

Britanske vatrogasne službe su u pojačanom stanju pripravnosti od kako je utvrđeno da zgrade u 600 stambenih blokova imaju sličan izolacioni materijal upotrebljen prilikom gradnje kule “Grenfel”.

Spoljni paneli doprinijeli su brzom širenju požara u 24-spratnom “Grenfelu” 14. juna kada je poginulo 79 osoba.

(Srna)