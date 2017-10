Lombardija i Veneto podržali proširenje autonomije

Luka Zaja i Roberto Maroni, lideri dvije bogate italijanske regije Lombardije i Veneta, proglasili su pobjedu na referendumima održanim u nedjelju, navodeći da je većina građana glasala za veću autonomiju tih regija.



Prema preliminarnim rezultatima, više od 90 odsto građana koji su izašli na referendum zaokružili su “da”, prenosi Rojters.

Kako navodi AFP, procjenjuje se da je izlaznost u Venetu bila između 57 i 61 odsto, a oko 40 odsto u Lombardiji. AFP prenosi da su zabilježeni i hakerski napadi koji su odložili objavljivanje konačniih rezultata.

Predsjednik Veneta Luka Zaja rekao je juče u San Vendemijanu da se “upravo piše nova stranica istorije”, prenosi AP.

Istovremeno, predsjednik Lombardije Roberto Maroni rekao je, nakon što je glasao, da referendum predstavlja “istorijsku priliku” da dva lidera zatraže “veće nadležnosti i resurse”.

Oba lidera, koji su iz redova Lige za sjever, nastojala su da na glasanju izdejstvuju ubjedljivu pobjedu glasova u korist veće autonomije kako bi stekli politički uticaj u pregovorima s Rimom s tim u vezi. Veneto i Lombardija su organizovali savjetodavne referendume o većoj autonomiji, ali su odbili bilo kakva poređenja sa secesionističkom Katalonijom.

Referendumi su u skladu s italijanskim Ustavom, koji predviđa da parlament može regijama dati veću autonomiju ako one to zatraže. Kako je ranije objavljeno, u slučaju pobjede, predsjednici Veneta i Lombardije planiraju da zatraže veća ovlašćenja u oblasti zdravstva, obrazovanja i infrastrukture, kao i ovlašćenja koje su inače rezervisana za državu kao što su bezbjednost i imigracija, što su omiljene teme Lige za Sjever. Za to bi, međutim, trebalo promijeniti Ustav.

Maroni je uoči glasanja više puta rekao da će se referendum održati “u okviru nacionalnog jedinstva” i da ima za cilj “reformu odnosa između centralne vlade i regionalnih vlada”. Zaja je naveo da je bilo kakvo povlačenje paralela s Katalonijom – pokušaj da se obeshrabre birači da glasaju za veću autonomiju.

U međuvremenu, predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani rekao je da bi Evropa trebalo da se plaši širenja malih nacija, u trenutku kada se Španija bori s katalonskom krizom, a Lombardija i Veneto održavaju referendume o većoj autonomiji, ali je rekao da su referendumi u Italiji legitimni i da se po tome razlikuju od onoga u Kataloniji.

(Tanjug)