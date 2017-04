Ljuta borba u Prnjavoru – ko će na čelo SDS-a?

Prijedor: Milan Tubin novi predsjednik GO SDS-a

Miladin Stanić protiv Nemanje Vasića, dva jaka SDS-ovca, Prnjavorčani, staće na crtu jedan drugom. Kažu da su veliki drugovi već 30 godina, ali to ih nije spriječilo da obojica uđu u trku za šefa prnjavrskog SDS-a.



U politički ring, ulaze sa sličnom vizijom obnove stranke nakon teškog poraza prošle jeseni.

“Ja imam jedan koncept, to je podmlađivanje stranke i da je ostavim za par godina, kad budem definitivno išao u penziju da je ostavim jaku. Nemam lične motive, neću biti kandidat ni za kakve funkcije”, rekao je potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Nemanja Vasić.

“Mislim da stranku treba osvježiti, stranka treba da jednako funkcioniše na čitavoj teritoriji opštine. Znači jednako i u Smrtićima, Otpočivaljci, Gornjim Vijačanima i u mojoj Kremni i u Nemanjinim Štrpcima. Sad to nije tako”, rekao je poslanik SDS-a Miladin Stanić.

Njihovi sugrađani pomno prate njihov rad, pa prema tome ih i cijene.

Obojica su se dokazali kao privrednici. Stanić brani boje SDS-a kao poslanik u Narodnoj skupštini, a Vasić je glavni srpski predstavnik u Spoljnotrgovinskoj komori BiH. Ima polja, gdje jedan drugom priznaju, blagu prednost.

“Mislim da je on veći šarmer? Zašto? Zato što, čini se da on više polaže to, jako pati od toga da nije debeo, da se ne vidi sijeda kosa”, rekao je Stanić.

“Ja sam nekad bio sportista veliki, sad sam šetač”, rekao je Vasić.

I Vasić i Stanić procjenjuju da će nijanse da odluče pobjednika. U 37 mjesnih odbora održani su izbori pa delegati spremni dočekuju izbornu skupštinu.

“Teško se odlučiti ko je ovdje bolji. Svako od njih ima svoj, drugačiji pristup kako će voditi stranku u narednom periodu.

Ko bolje kotira trenutno? Ne bih ja u naprijed govorio ništa”, rekao je predsjednik Komisije za unutarstranačke izbore SDS Prnjavor Slaviša Jenjić.

Jos ranije se spekulisalo da bi još jedan prnjavorčanin, Dragan Mektić mogao da bude protivkandidat Staniću i Vasiću. Ne pada mi na pamet, a bolji neka pobijedi, samo nam je kratko poručio aktuelni ministar bezbjednosti.

Političkih turbulencija, unutarstranačkih i međustranačkih tenzija, kao i moćnih lokalnih ljudi na jakim i važnim pozicijama Pranjavoru nikada nije nedostajalo. Tako će se sljedećeg utorka lomiti koplja dva jaka SDS-ova tabora upravo ovdje u Prnjavoru.