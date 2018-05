Ljudi sa ovom krvnom grupom su neprikosnoveni u krevetu

Poznata je činjenica da osobe sa nultom krvnom grupom mogu da daju krv svim ostalim krvnim grupama, ali one se razlikuju i po još nekim stvarima.

Tako je zanimljivo da znate da oni spadaju u najbolje ljubavnike među svim ostalim krvnim grupama. Spremni su i da zanemare svoja zadovoljstva samo da bi ugodili partneru.

Krvna grupa 0 je najčešća krvna grupa, a stručnjaci kažu da je najstarija na svijetu – ta grupa je nastala prva i imali su je naši najstariji preci.

Interesantno je da se užasavaju monotonije, pa u krevetu traže osobu koja je nepredvidiva jednako kao i oni. Vole da probaju novo, ali ništa previše ekstremno.

Rado će isprobati nove poze i poneku igračku, ali ništa previše ekstremno.

Inače, ljudi s nultom krvnom grupom su po prirodi optimistični, odgovorni i savjesni.

Ali, i oni imaju svoje najslabije tačke, a to su stres i dosada. To ih ubija u pojam i ponekad podstiče da češće mijenjaju partnere, pa su samim tim velike šanse da ćete biti ostavljeni. Adrenalin je ono zbog čega se osjećaju živima – što su više aktivni, to su puniji pozitivne energije.

(B92)