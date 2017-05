Ljubljana: Hrvatska nervozna zbog arbitraže pa reaguje na Tompsona

Hrvatska na korak do novih vanrednih parlametarnih izbora

Slovenački ministar spoljnih poslova Karl Erjavec izjavio je da je iznenađen negativnim hrvatskim reacijama na odluku slovenačkih vlasti da zabrane koncert Marka Perkovića Tompsona u Mariboru.



Erjavec je ocijenio da je to vjerovatno rezultat nervoze Zagreba zbog očekivanja skore odluke arbitražnog suda o graničnom sporu Slovenije i Hrvatske, objavili su slovenački mediji, prenosi Hina.

“Tompsonovi koncerti već su bili zabranjivani ili je za njih otkazana dvorana, na primjer u Austriji i Švajcarskoj, ali i u samoj Hrvatskoj, pa se čudim tim reakcijama hrvatskih vlasti. Neka u Hrvatskoj pogledaju zašto Tompsonovih koncerata nije bilo u Puli ili Umagu. Zato mislim da to nije nikakva posebna afera i da su naša tijela odluku donijela suvereno i u skladu sa propisima”, rekao je Erjavec za STA.

Nakon što su gradske vlasti Maribora zabranile koncert hrvatskog kantautora koji glorifikuje ustaštvo, Marka Perkovića Tompsona, hitno je reagovao hrvatski državni vrh, a portal Indeks se obrušio kritikama na premijera primjećujući da očito ne zna o kakvom je repertoaru riječ, te mu preporučuje da pogleda njegove nastupe.

Tompson je, naime, trebalo da u subotu održi koncert u Mariboru, ali su tamošnje vlasti zabranile koncert na osnovu preporuka slovenačke policije koja je zaključila da bi “na mariborski Tompsonov koncert mogle doći osobe iz susjednih država koje su karte kupovale preko interneta”.

Zbog toga je slovenačka policija ocijenila da bi na koncertu mogao biti povećan rizik od počinjenja krivična djela.

Kritikujući reagovanje državnog vrha, Indeks konstatuje da su postupili po principu “kud Tompson okom, tud Plenković i Kolinda skokom”.

Ukazuje se da je Tompson poznat po tome da je zaradio milione na “pjesmuljcima” o domoljublju, bogu i porodici, a nakon te odluke Slovenaca krenuo je u ofanzivu u populističkim medijima, sve do zahtijeva upućenom hrvatskim vlastima da ga zaštite.

Nije dugo trebalo čekati, primjećuje ovaj medij, na reakciju premijera Andreja Plenkovića i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, koji su “odmah poslušali Tompsonov zahtjev i pokrenuli diplomatsku akciju prema Sloveniji”.

Kolinda je tako poručila da je zabrana “kontradiktorna jer je muzika tu da spaja ljude”. Kakvi su to ljudi koje “spajaju” pjesme o klanju Srba i leševima koje nosi Neretva, predsjednica se nije sjetila da objasni, konstatuje Indeks.

Plenković, na primer, konstatuje se takođe, ne vidi razlog za žurbu u situaciji kad mu u vladi nedostaju četiri ministra, ali je požurio da bi u predizborno vrijeme zaštitio jednu od ikona desnice, pa je tako odmah zatražio od hrvatske ambasadorke u Ljubljani da “ispita o čemu se radi i da ga izvijesti o tome koji su razlozi za zabranu koncerta”.

“Meni nije poznato koji bi to razlozi mogli biti”, izjavio je Plenković, koga, navodi portal, osim anemije, zbog koje nije služio vojsku, očito trese i amnezija.

Podsjeća se da je ovaj medij još 2003. godine objavio snimak koji dokazuje da je Tompson na svojim koncertima pjevao pjesmu “Jasenovac i Gradiška Stara” koja slavi Antu Pavelića i ustaške zločine nad Srbima.

Tompson je prvo tvrdio da se toga “ne sjeća”, da bi nedugo nakon toga priznao da je ipak pjevao pomenutu pjesmu i to, kako je tada naveo, “svuda po hrvatskim trgovima i dvoranama”.

“Te 2003. godine Plenković je bio u Briselu, pa možda nije pratio događaje u Hrvatskoj kao mi koji smo bili ovde sve to vrijeme. S obzirom na to da Plenković ne zna šta je to Tompson pjevao i šta se događa na njegovim koncertima, vreme je da ga podsjetimo”, navodi portal citirajući, samo za Plenkovića, riječi pjesme “Jasenovac i Gradiška Stara”, koju je ovaj pjevač, prema sopstvenom priznanju, izvodio više puta.

Plenković se pravi mutav, konstatuje Indeks i podsjeća da ovo nije prva zabrana Tompsonovih koncerata. Zabrinjavali su ga u Austriji, Švajcarskoj, Njemačkoj.

“Ako premijera treba podsjetiti šta su bili Jasenovac i Stara Gradiška, ko su bili Maks Luburić, Jure Francetić i Ante Pavelić, učinićemo i to. U međuvremenu, neka premijer posluša pjesmu ‘Jasenovac i Gradiška Stara’ i neka pogleda snimke s Tompsonovih koncerata na kojima se neretko vide nacistički pozdravi, a publika redovno uoči izvođenja pjesme ‘Bojna Čavoglave’ urla ustaški pozdrav ‘za dom spremni’, s kojim ta pjesma i počinje”, naveo je portal Indeks.

Ako, kako kažu, ni nakon toga Plenkoviću ne bude jasno zbog čega je Tompsonov koncert zabranjen u Sloveniji, neka se obrati onima koji su odlučili da zabrane njegove koncerte u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj.

“Kad već Plenković očigledno nije upoznat sa situacijom u Hrvatskoj, možda mu kolege iz Evropske unije mogu objasniti zbog čega je Tompson i te kako problematičan u civilizovanom svetu”, navodi Indeks.

Inače, Plenković je poznat po oklijevanju da naredi uklanjanje spomen-ploče poginulim HOS-ovcima koja je postavljena u centru Jasenovca i na kojoj je uklesan ustaški pozdrav “za dom sremni”.

A što se tiče predsjednice Kitarović, ona se još ranije izjasnila da joj je Tompson jedan od omiljenih pjevača, koje je, kako je rekla gostujući na jednom hrvatskom radiju, zavoljela zbog ćerke Katarine i sina Luke.

“Oni su njegovi (Tompsonovi) obožavatelji i svaki puta kad sam ih vozila automobilom, oni su na zadnjem sjedištu iz sveg glasa pjevali Tompsonove hitove”, rekla je Kitarovićeva i kao jednu od omiljenik pjesama navela “Dolazak Hrvata”, koju pjevuši u svakoj prilici.

(RTS)