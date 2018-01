Ljubinje: SDS ima većinu u Skupštini

Ljubinjski parlament ponovo radi. Za svega sat vremena nova većina okupljena oko SDSa uspjela je da smijeni starog i imenuje novog potpredsjednika skupštine i nadzorni odbor vodovoda i usvoji nacrt budžeta za ovu godinu.



A onda su riječ preuzeli predstavnici građana. Predsjednici sedam mjesnih zajednica u Ljubinju ušli su u parlament i održali slovo odbornicima.

“Ne možemo drugačije doći do uspjeha nego da se oglašavamo, da molimo da pozivamo. Ne interesuje nas stranka, ni politika ni ko je predsjednik ni ko je zamjenik. Nas isključivo zanima rješenje infrastrukture”, rekao je predsjednik MZ Vinogradi Ljubinje Slađana Đoganović.

Uvrede i galama odzvanjale su skupštinskom salom. Sadašnji opozicionari nisu briali način da iskritikuju aktuelno rukovodstvo i skupštinsku većinu. A ni oni njima nisu ostajali dužni.

“Privatna politika načelnika i predsjednice skupštine to je valjda svima jasno. Tako da je ovo jedna lakrdija, nažalost živimo u takvom vremenu. Bože moj, šta, idemo dalje”, rekao je odbornik DNS-a Ljubinje Risto Mićić.

“Gospodin Mićić sigurno to govori u svoje ime jer je on od skupštine pravio to. Napuštanjem i svojim djelovanjem. On je sigurno dobro vidio svoj odnos prema skupštini”, rekao je odbornik SDS-a Ljubinje Stevo Drapić.

Nakon što su, ipak, usvojili nacrt budžeta kojim bi u kasi trebalo da se nađe nešto više od milion i po maraka plus kredit od 600.000, čelnici opštine vjeruju da je na pomolu kraj političke krize.

“Stručni, odgovorni, ja mislim da će biti konačno kraj napuštanjima skupština i da ćemo početi zajednički raditi za dobrobit građana naše opštine”, rekao je predsjednik SO Ljubinje Persa Klimenta.

“Sve dok oni budu radili u interesu ovog mjesta ja ću prihvatati njih i biti sa njima”, rekao je načelnik opštine Ljubinje Darko Krunić.

Nakon višemjesečne krize, Ljubinjem sada rukovode nestranačke ličnosti. Načelnik i njegov zamjenik izbačeni su iz DNS-a, a predsjednica Skupštine napustila je SNSD.