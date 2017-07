Ljubić: Neophodna reorganizacija BiH

Predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH Božo LJubić zalaže se za BiH tri ravnopravna, suverena konstitutivna naroda i ostalih građana, koji će slobodno birati svoje legitimne političke predstavnike i izgrađivati prosperitetnu i funkcionalnu zemlju u interesu njenih naroda.

“Nadam se da će i “probosanski patrioti” shvatiti da je to i bošnjački vitalni nacionalni interes, a ne to da Hrvati ne mogu birati svoje političke predstavnike”, rekao je LJubić za “Večernji list” izdanje za BiH.

On je istakao da je reorganizacija BiH, koja podrazumijeva korjenite promjene, neophodna da bi BiH konačno profunkcionisala, te naglasio da je to odavno jasno svima i u BiH i u međunarodnoj zajednici, te da se zbog oportunizma i bojazni od destabilizacije do sada nije išlo u tom pravcu.

“Sada su ključni međunarodni faktori, uključeni u uspostavljanje i funkcionisanje BiH od Dejtona do danas, shvatili da je mnogo veći rizik za stabilnost BiH i njen potencijalni destabilizujući uticaj na region i Evropu `status kvo` nego reforma”, istakao je LJubić.

On očekuje da će međunaorodni partneri, osim podrške socio-ekonomskim reformama i podrške BiH na putu ka EU, u narednom periodu asistirati legitimnim političkim predstavnicima hrvatskog naroda u BiH na harmonizaciji i standardizaciji pozicija tri konstitutivna naroda u okviru ustavnih promjena.

LJubić je upozorio da će iz BiH, ako se ne učine neophodne ustavne socio-ekonomske reforme i obezbijedi politička stabilnost, otići svi koji mogu i imaju gdje bez obzira na naciju.

“Hrvati u ovom trenutku imaju najbolje opcije za odlazak pa vjerovatno najviše odlaze, ali vjerujem da će se Hrvati vraćati sa stečenim znanjima i investicijama”, tvrdi LJubić.

(Srna)