Ljubavni horoskop: Kome će 2018. biti godina velikih odluka

Životnih iznenađenja i promjena u godini pred nama zasigurno neće manjkati. Provjerite kakva će vas ljubavna situacija snaći prema vašem horoskopskom znaku u 2018. godini.



OVAN

Zakon privlačnosti biće na vašoj strani tOKOM Venerina produženog ostanka u vašem znaku ove godine.

TOKOM MARTA Venera će se nakratko povući, što će biti idealan trenutak da promislite jeste li sretni s predstavom vašeg imidža. Ako tada ne budete dobro raspoloženi, ljubavne planove stavite na pauzu.

Ljubavna afera mogla bi ili procvjetati ili uvenuti oko 10. februara. Nakon pomračenja Sunca 21. avgusta upoznaćete ozbiljnog kandidata, a zbog uticaja Jupitera oko 10. oktobra bićete spremni na privrženu i predanu vezu više nego ikada. Mars će se 9. decembra pojaviti u vašoj seks-zoni, stoga očekujte puno aktivnosti, nevažno jeste li solo ili u vezi.

BIK

Mars će projuriti kroz vaš znak od 9. marta do 21. aprila te će vam se “upaliti zeleno svjetlo” koje signalizira da preuzmete kontrolu u vašem ljubavnom životu. Kada Venera posjeti vaš znak od 6. juna do 4. jula, nećete se morati toliko truditi. Tada će moć zavođenja ljubavnog planeta biti na vašoj strani te ćete biti okruženi udvaračima.

Mars i Venera će u ranim jesenskim mjesecima aktivirati vaš romantični sektor, stoga svakako to vrijeme posvetite situaciji na ljubavnom planu. Spremni ste na ozbiljnu vezu i zajednički život, a zbog Venere ćete se najudobnije osjećati u vezi od 7. novembra do 24. decembra. No ako ne uživate u društvu svoga partnera, radije se posvetite prijateljstvima.

BLIZANCI

Prevrtljivi blizanci počeće osjećati spremnost na predanu vezu. Saturn će povezan s vašim znakom sve do 19. decembra te će se mnogi od vas vjenčati, zaručiti, useliti zajedno ili napokon izaći iz veze kojoj je prošao rok trajanja. Do 10. oktobra u romantičnoj zoni naći će se Jupiter te će tada putovanja i nova iskustva s vašim partnerom začiniti vezu.

Blizanci koji su solo započeće romanse izvan “sigurne zone”, odnosno zanimaće ih ljudi različitih kultura i pozadina. Od 21. aprila do 4. juna te od 22. oktobra do 9. decembra bićete na misiji da ostvarite sve što želite, uključujući i pravu ljubav. No od 4. do 31. jula i od 14. oktobra do 7. novembra neće biti potrebe za vašom inicijativom, potencijalni će partneri vama dolaziti.

RAK

Plutonovo putovanje kroz vašu osobnu zonu dugo je trajalo te ste vjerojatno imali niz intenzivnih susreta, nekoliko kriza je zahvatilo vašu vezu ili je pak došlo do prekida kojeg niste još preboljeli. Na sreću, Plutona u vašoj zoni neće biti od 20. oktobra do 28. septembra, tako da ćete imati vremena uzeti predah i razmotriti perspektivu te dinamiku vaše veze.

Od 4. juna do 20. jula Mars će biti u vašem znaku te biste tada mogli pauzirati ljubavne planove i posvetiti se sebi. No ubrzo će se Venera naći u znaku raka te ćete od 31. jula do 25. avgusta biti okruženi ljudima koje želite privući. S dolaskom Jupitera početkom oktobra započeće vaša misija da pronađete pravu ljubav.

LAV

Početak ljubavne 2018. godine za lavove će biti itekako ugodan. Od 3. januara do 3. februara Mars i Venera utjecaće na vašu seks situaciju. To će biti pravo vrijeme da preuzmete kontrolu i pokažete partneru, sadašnjem ili budućem, što točno želite. Od 2. do 15. aprila pripazite na povratak stare ljubavi u vaš život. Pričekajte mjesec dana prije nego što ponovno odlučite razbuktati strasti te se sjetite da ste prvi put s razlogom prekinuli.

Zbog dolaska Neptuna nećete moći razlikovati požudu od ljubavi, radije se onda usredotočite na sebe. Do 19. decembra u vašem znaku naći će se Saturn, zbog kojeg se vaš ljubavni život kreće sporo, ali sigurno. Pozitivna strana toga je što ste fokusirani na ono što vas istinski čini sretnima. Pomračenje Mjeseca 7. avgusta nagnaće vas ili na prekid loše veze ili na ozbiljan korak u vezi. Saznajte i s kojim se znakom najbolje slažete u ljubavi.

DJEVICA

Zbog položaja Venere u vašem znaku od 3. januar do 6. juni ovo će biti godina veze i seksa, bilo da se radi o supružniku, ozbiljnom partneru ili novom dečku. No pripazite jer od 4. marta do 15. april Venera će se kretati unazad te ćete imati poteškoća s dubljim povezivanjem. Takođe, tada bi se u vašem životu mogao pojaviti bivši partner.

Do 27. siječnja Mars će se naći u znaku Djevice te vas nagnati da se suočite i razriješite konflikte koji vas muče, a do 3. marta zbog njega bićete izuzetno zauzeti u spavaćoj sobi. Zbog uticaja Neptuna na vaše veze moglo bi doći do mnogih nesuglasica i neshvaćanja, tako da se prvo udaljite od takvih situacija i pomno promislite sljedeći korak.

VAGA

Jupiter će se u vašem znaku naći sve do 10. listopada, što znači da će naglasak u ljubavnoj 2018. godini biti na osobnom rastu Vaga. Naučićete biti iskreniji te kako sebe staviti na prvo mjesto. Kada vam bude trebao trenutak za sebe, to ćete i tražiti, a moguće je i da ćete otići sami na putovanje. Odmaknućete se od osoba koje nisu dobre za vas.

Između 27. januara i 4. jula pod uticajem Marsa i Venera zaplivaćete ljubavnim vodama. No nemojte se začuditi lošijem raspoloženju od 4. marta do 15. aprila kada se Venera povuče. Ako ste odlučili dati drugu šansu bivšem partneru, tek ćete u ljetnim mjesecima saznati je li to bila dobra ideja ili ne. Od 14. oktobra do 9. decembra ponovno ćete preuzeti kontroli i uzeti ono što želite.

ŠKORPION

Do 27. januara uticajem Marsa dobićete dovoljno pouzdanja te učiniti prvi korak. Takođe, zbog uticaja Venere od 3. januara do 3. februara, i od 2. do 28. aprila osjećaćete se udobno u društvu potencijalnog odabranika te ćete željeti iskazivati tu privrženost što češće. No od 2. do 15. aprila Venera će započeti s kretanjem unatrag tako da pripazite kako ne biste požurili i uništili romansu na samom početku.

Od 10. oktobra u znak Škorpiona dolazi Jupiter, koji će vas podsjetiti koliko ste super te da živite “punim plućima” i najbolje što možete. Zadnja dva mjeseca u godini pripadaju vama, bit ćete vrlo društveni i odvažni te uživati u čestim izlascima.

STRIJELAC

Do 19. decembra u vašem znaku ostaće Saturn. Do tada ćete razaznati ko ste kao odrasla i potpuna osoba te ćete prema tim saznanjima i organizovati svoj život. Bićete nekarakteristično ozbiljni, no pod uticajem Urana na vaš ljubavni život postaćete poprilično pustolovni.

Od 3. februara do 2. aprila te od 28. aprila do 6. juna bićete pod uticajem Venere. Tada ćete uživati i zabavljati, a s dolaskom Marsa u vaš znak od 4. juna do 20. jula zračićete seksipilnom energijom. Tokom prosinca na jednoj od proslava mogli biste pronaći novog udvarača, a ako već imate partnera, vaša kemija će još više ojačati.

JARAC

Većinu ljubavne 2018. godine bićete pod uticajem Jupitera, koji će u vama probuditi poslovne ambicije te ćete raditi još više nego uobičajeno. No od 9. marta do 21. aprila, s dolaskom Marsa vrijeme je da umjesto posla prioritet postane zabava. Odvojite vrijeme za izlaske, sa sadašnjim ili potencijalnim partnerom.

Od 6. juna do 4. jula, uz pomoć Venere, nastojaćete biti što romantičniji. Nakon pomrčine Sunca 21. kolovoza mogli biste se upustiti u isključivo fizičku vezu, a od 10. listopada, s dolaskom Jupitera, obogatićete knjižicu s kontaktima te će vam to pomoći pri traženju onoga što želite.

VODENJAK

Pomračenje Mjeseca 10. februara gurnuće vas na drastične korake u vašoj vezi. Daćete ultimatum vašem partneru, prekinuti s nekim ko vas zavlači, učiniti vezu ozbiljnijom, useliti se s partnerom ili pak pristati na prosidbu. Svoju odluku ili ćete potvrditi ili krenuti ispočetka s novim partnerom nakon pomrčine Sunca 21. avgusta.

Od 21. aprila do 4. juna Mars će vas nagnuti da slijedite želje vašeg srca, dok će juli biti rezerviran za Veneru i flert. Tokom druge polovine godine naučićete se pravilno svađati, bez niskih udaraca te ćete se posvetiti rješavanju problema s partnerom ili bliskim prijateljima.

RIBA

Početak godine za ribe će biti snažan te ćete biti odlučni u uzimanju onoga što želite. U januaru i drugoj polovini aprila pod uticajem Venere bićete svima šarmantni te ćete s jednostavnošću privući onoga koga želite.

Od septembra, uz poticaj Jupitera, vaš seksualni život će se proširiti. Bit ćete iskreniji u krevetu, imati više partnera te ćete vjerovati nekome dovoljno da se u potpunosti emotivno ogolite. Do kraja godine izuzetno pozitivan uticaj na događanja u vašoj spavaćoj sobi imaće Venera i Mars, piše Zadovoljna.