I ljubavne poruke pune gradski budžet

Prihodi od takse za korišćenje reklamnih panoa su svake godine sve veći, a u moru reklama koje svakodnevno mame prolaznike da pazare određene proizvode, ili da koriste usluge pojedinih kompanija, našlo se i nekoliko romantičnih poruka.

Iako prema informacijama iz firmi koji se bave tim poslom taj vid oglašavanja još nije dovoljno zaživio s vremena na vrijeme u gradu osvanu poruke poput “Tamara, volim te” ili čak stihovi “Još te nešto čini izuzetnom, ne samo lepota, voleo sam te i voleću te, do kraja života”, kojim je jedan građanin čestitao svojoj životnoj saputnici pola vijeka zajedničkog života.

Lavinu komentara i pozitivnih emocija izazvao je napis “Gospodine, ja nisam za tobom onako obično, gimnazijski zanesena, u meni je sve do tabana minirano. Voli te tvoja Zorana”. Ipak, nijedan bilbord nije pridobio veću pažnju nego onaj koji je bio postavljen kod Gimnazije kada je jedna Jelena zaprosila svog momka Sašu. Grad su ukrasili i panoi sa simpatičnim odgovorima na pitanje šta je ljubav.

U firmi “Studio dizajn” kažu da se više od 90 odsto oglašavanja putem bilborda odnosi na reklamiranje proizvoda i usluga, ali ima i onih hrabrih koji na ovaj način žele da izjave ljubav.

“Manji dio se koristi za neke druge namjene i uglavnom su to lične poruke ljubavnog sadržaja”, kažu u “Studio dizajnu”.

Bez obzira da li je riječ o reklamama proizvoda ili izlivima ljubavi ovaj posao predstavlja i značajan prihod za budžet grada. On je naročito bio unosan ove godine jer je grad od naplate takse za korišćenje reklamnih panoa za osam mjeseci zaradio 606.461 KM, što je za 138.905 KM više nego tokom cijele prošle godine kada je ukupan priliv novca po tom osnovu u budžetu grada iznosio 467.556 KM.

Načelnik Odjeljenja za komunalne poslove Petar Bilčar tvrdi da je to rezultat drugačije organizacije rada, te bolje komunikacije sa komunalnom policijom.

“U Odjeljenju smo pojačali broj službenika koji rade na tim poslovima sa jednog na dva i oni imaju zadatak da budu ažurniji kada je u pitanju naplata”, rekao je Bičar.

Govoreći o saradnji sa Odjeljenjem komunalne policije Bilčar je kazao da je ona postojala i ranije, ali da nije bila najefikasnija, te da je to sada poboljšano.

“Oni su konstantno na terenu i imaju bolji uvid u stanje. Često smo na osnovu njihovih kontrola utvrđivali da su na određenim lokacijama postavljeni reklamni sadržaji za koje nije bila plaćena naknada “, kazao je Bilčar i dodao da će rezultat na kraju godine biti sigurno daleko veći.

Da su pojačane kontrole na terenu potvrđuju i podaci Odjeljenja komunalne policije koji pokazuju da se broj prekršajnih naloga u odnosu na cijelu 2016. godinu gotovo udvostručio. U tom odjeljenju su rekli da je prošle godine izdato 28 kazni i naplaćeno 9.000 KM.

– Od početka ove godine izdata su 43 prekršajna naloga na osnovu kojih su naplaćene kazne u iznosu od 20.600 KM – kazali su u ovom odjeljenju.

Kazne

U Odjeljenju komunalne policije su rekli da su Odlukom o reklamiranju na teritoriji grada propisane kazne za one koji bez odgovarajućih dozvola postavljaju reklamne panoe, a one za pravna lica iznose od 1.000 do 7.000 maraka.

“Za odgovorna lica u pravnom licu predviđene su kazne od 300 do 1.800 KM, dok za fizička lica od 100 do 1.000 KM “, naveli su u ovom odjeljenju.

(Glas Srpske)