Ljekari upozoravaju: Čuvajte se UV zračenja i klima uređaja!

Zbog tropskih temperatura u za ponedeljak je na snazi crveni meteoalarm, a upozoreno je i na izuzetno visok nivo UV zračenja.

Na sunce se bez ne zaštite ne izlazi. Savjet ljekara većina zna, ali osnovna pravila ne poštuju svi. Po cijenu sopstvenog zdravlja.

Vrijednost UV indeksa danima ne prelazi iz crvenog što znači da je vrlo visoka. A direktno izlaganje suncu tokom najtoplijeg dijela dana može da ostavi ozbilje posljedice, naročito kod djece. Zato se preporučuju dugi rukavi, šeširi, naočare i zaštitne kreme.

“UV zračenje je jako štetno pogotovo kada je UV indeks veći od 5. On predstavlja onda poseban alarm za naše građane i posebno treba da obrate pažnju prilikom izlaska između 10 i 17h. Znamo da, nažalost, incidenca karcinoma kože, kako melanoma tako i nemelanomskog karcinoma kože, bilježi drastičan porast. Svakako svako pregorjevanje nosi sa sobom rizik ka razvoju karcinoma kože a najbolje preveniranje jeste prevencija odnosno izbjegavanje fotoekspozicije, korišćenje pravilne zaštite kako fizičke tako i u vidu krema”, savjetuje dermatolog, Danica Tiodović.

Ljekari upozoravaju da pored velike vrućine opasna vreba i u naglom rashlađivanju.

“Klima uređaji u kolima i stambenim jedinicama ne smiju da prave veću razliku od 5 do 10 stepeni. Zašto? Čovječiji organizam jeste skoro savršen međutim nije savršen i sposobnost trenutne adaptacije na tako nagle promjene. To može da kritično ugrozi zdravlje, od najlakšeg oblika sinkope, kolapsa, znači gubitka svijesti do smrtnog ishoda”, naglašava ljekar dr Dragan Milojević.

Rahlađeno piće možda prija ali ne rješava problem. Ljekari preporučuju da se žeđ gasi vodom, a vrućina toplim ili mlakim napitkom.

