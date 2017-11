Ljekari bili šokirani: U ruci donio svoju odsječenu šaku

Prijedorčanin Bojan Krneta (30) uspješno se oporavlja nakon što mu je prije pet mjeseci na Univerzitetsko – kliničkom centru RS u Banjaluci prišivena šaka, koju je odsjekao na cjepaču za drva.

Krneta priča za “EuroBlic” da će taj kobni događaj, od 22. maja, pamtiti čitavog života, te da je šaku odsjekao u trenutku nepažnje.

– Bilo mi je dosadno i otišao sam kod prijatelja u Prijedoru koji su cijepali drva na cjuepaču. Iz radoznalosti sam odlučio da i ja to pokušam, mada nikada nisam to radio. Nakon dvadesetak minuta, dok sam držao drvo, nož cjepača, umjesto drveta, presjekao je moju šaku – rekao je on.

Za njegove prijatelje usljedio je šok, vrisak i nevjerica. Međutim, Bojan je bio pribran, što je i bilo presudno u spašavanju šake.

– Kada sam presjekao desnu šaku, ona je bukvalno upala u moju levu ruku. Osjećao sam kao da to nije moja šaka. Nosio sam je u ruci, a prijatelji su me odvezli u prijedorsku Hitnu službu – kaže Krneta. Dodaje da su i medicinski radnici bili iznenađeni prizorom koji su ugledali.

– Oni gledaju u mene i izgubili se više nego ja. Iz Hitne su me poslali u bolnicu gdje su isto reagovali. Bojali su se da je kasno da me šalju za Beograd, pa su razmišljali da mi samo ravno odsjeku ruku – kaže Bojan. Navodi da je sreća u ovoj nesreći bila što su prijedorski ljekari odlučili da ga upute u UKC u Banjaluku.

– Dali su mi terapiju kroz infuziju i sanitetskim vozilom poslali za Banjaluku. Ljekari u Prijedoru mi nisu ništa rekli za šaku koju nosim, jer su bili izgubljeni. Mislim da su trebali da je stave u led, ali nisu to uradili. Ja sam svoju šaku držao u ruci cijelo vrijeme, dok nisam krenuo na operaciju – ističe Bojan.

Dodaje da ga je na UKC u Banjaluci dočekao doktor Miljan Petković, kome je neizmjerno zahvalan za sve što je učinio.

– Doktor Petković i načelnik Nikola Baroš su me operisali. Pitali su me kako se to desilo i rekli su da ništa ne očekujem, ako operacija završi za sat vremena – prisjeća se Bojan i navodi da je operacija trajala šest sati nakon čega mu je spašena šaka.

Dodaje da su ljekari dva dana sa strahom posmatrali da li će tijelo ponovo da prihvati šaku i da je deset dana ležao u bolničkoj sobi jer nije smio da izlazi zbog mogućih infekcija.

Ovo je bila i prva operacija u istoriji UKC u kojoj je potpuno odsečena šaka prišivena na ruku. Načelnik Klinike za plastično –rekonstruktivnu hirurgiju Nikola Baroš kaže da se Bojanu mogla replantirati šaka jer je on mlađe životne dobi, dobrog opšteg zdravstvenog stanja i u toku transporta do bolnice nije izgubio mnogo krvi.

– Operacioni tim okupljen je u rekordnom roku. Prvo su identifikovane sve strukture koje su neophodne da bi se šaka replantirala, odnosno povređene kosti, tetive, arterije, vene i nervi. Kolege sa Klinike za ortopediju su uradile fiksaciju koštanih elemenata, da bi se potom šile arterija, vena i nervi – navodi Baroš.

Dugotrajan oporavak

Nakon prve, u narednih nekoliko mjeseci usledile su još dvije operacije ušivanja tetiva, a oporavak je dugotrajan.

– Dobijena je minimalna pokretljivost prstiju šake. Nadamo se da će funkcija šake još da se poboljša, ali o tome možemo da govorimo tek nakon što prođe godina dana od poslednje operacije – zaključuje Baroš.

Ponovo osjeća prste

Bojan Krneta kaže da mu se vratio osjećaj u sve prste šake koja je bila odsječena.

– Krenuo sam na vježbe, a ožiljak je sve manje vidljiv. Ljekari su mi rekli da ću moći da radim sve pokrete šakom, ali da neću imati snage u ruci – objašnjava Krneta trenutno stanje šake.

Za ljekare i medicinke radnike UKC u Banjaluci ima samo riječi hvale i poručuje da ima osjećaj kao da ih poznaje čitav život.

