Ljajić: Dva razloga za odabir Novog Pazara u priči o krađi glasova

Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS) Rasim Ljajić rekao je danas da postoje najmanje dva razloga zašto je Novi Pazar odabran kao glavna tema u priči o navodnoj krađi glasova na predsjedničkim izborima 2. aprila.

“Prvo, za građanski dio javnosti bilo je veliko iznenađenje što je Vučić dobio toliki broj glasova u Sandžaku. Niko od njih nije očekivao takav izborni rezultat, vjerujući po definiciji da ti glasovi pripadaju nekoj građanskoj opciji. Oni su zaboravili da su vlasnici tih glasova zapravo građani koji se rukovode i stavovima stranaka koje artikulišu njihov interes”, kazao je Ljajić za Betu.

Ljajić je dodao da je “za lažno građanski, a u suštini nacionalistički dio javnosti”, trebalo stvoriti utisak da je Vučić pobijedio u prvom krugu zahvaljujući upravo glasovima iz Sandžaka.

“Na stranu što je matematički to netačno, to je i politički nekorektno i moralno neprihvatljivo, jer bi svaki glas iz bilo kog dijela zemlje morao da važi jednako i da se vrednuje jednako. Ovo naravno niko javno nije rekao ali dobar dio ove kampanje jeste i u tome”, rekao je lider SDPS.

Izborni štab kandidata Saše Jankovića saopštio je ranije da su njihovi kontrolori na 25 mjesta utvrdili da je u izbornom materijalu kandidatu Aleksandru Vučiću pripisano mnogo više glasova nego što je bilo listića u kutijama, zbog čega je Republička izborna komisija odlučila da na dvja mjesta u Novom Pazaru ponovo prebroji listiće. Nakon javnog brojanja utvrđeno je da je Vučiću pripisano četiri glasa više nego što je dobio na izborima.

Ljajić je dodao da razumije da neko ima sumnju u izborni rezultat, da je nezadovoljan tim rezultatom i da traži ponovno prebrojavanje glasova.

“Sve su to dozvoljena i prihvatljiva i legitimna sredstva u utvrđivanju izbornih rezultata. I zbog toga se ni jednog trenutka nisam oglašavao ovim povodom, čekajući da institucije, prije svega RIK, utvrde šta je istina, jer je to i naš interes. Međutim, ne razumijem da i poslije prebrojavanja glasova, na očigled svih predstavnika stranaka, na očigled javnosti, kada se utvrdila puna istina i sve činjenice, da se iz politakantskih razloga ta istina ne prihvata zato što ne odgovara već izrečenoj i presuđenoj stvari o navodnoj izbornoj krađi”, kazao je on.

Ljajić je rekao da su umjesto izvinjenja usljedila nova sumnjičenja i optužbe.

“Da je postojao bilo kakav pravni osnov, navijao sam iz sve snage da se izbori ponište na tim mjestima i da se održe ponovo. Jer, rezultati bi bili isti ili čak i gori za one koji su ovu kampanju pokrenuli”, dodao je Ljajić.

