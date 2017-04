Livne: Predstavništvo Srpske u Izraelu postoji, PDP vodi hajku protiv Dodika

Šef Predstavništva Republike Srpske u Izraelu Arie Livne demantovao je tvrdnje PDP-a da predstavništvo ne postoji i ocijenio da ta stranka preko njega vodi hajku protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika.



Livne je istakao da Predstavništvo Srpske u Izraelu, koje postoji od 1998. godine, nikada nije bilo diplomatsko i da zbog toga nikada nije ni bilo registrovano u Ministarstvu inostranih poslova Izraela.

“Predstavništvo se bavi privrednim problemima, a ne političkim, jer je za njih nadležna Ambasada BiH u Izraelu. Mi zastupamo privredne, kulturne i sportske interese Republike Srpske, a ne BiH”, rekao je Livne sinoć za RTRS.

On kaže da se nikada ni na jednom mjestu nije predstavio kao diplomata ili kao predstavnik države Izrael u Republici Srpskoj ili na bilo kom drugom mjestu.

Govoreći o pismu ministra inostranih poslova BiH i potpredsjednika PDP-a Igora Crnatka u kome se navodi da se novac građana daje Predstavništvu Republike Srpske u Izraelu koje niti postoji, niti bilo šta radi, Livne kaže da je iznenađen i zaprepašten takvim tvrdnjama i da zna odakle potiče ta hajka na njega.

“U Izraelu je to mala grupa ljudi, ali o tome neću govoriti jer to nije pitanje Republike Srpske, a ovdje u Srpskoj to radi PDP, /njen lider Branislav/ Borenović i Crnadak, koji su napravili od toga politički skandal, tvrdeći da je u pitanju krađa”, rekao je Livne.

On navodi da je 40 godina radio u Svjetskoj cionističkoj organizaciji, Jevrejskoj agenciji, gdje je bio generalni direktor informativnog odjeljenja i da za to vrijeme nikada nije bio dovođen u vezu ni sa kakvim zloupotrebama novca.

Livne ističe da je finansijski obezbijeđen, da prima penziju u Izraelu i da nikada nije uzeo nijednu konvertibilnu marku Republike Srpske, osim za ono što je bilo planirano da bude urađeno, a o čemu postoji dokumentacija koju su provjerili revizori iz Izraela i Banjaluke.

On je naveo da mu je ovo veoma težak trenutak u životu jer zbog tvrdnji Borenovića i Crnatka treba da se pravda pred svojim prijateljima u Republici Srpskoj kojih ima bezbroj.

Livne kaže da nije tačna izjava Crnatka da u Banjaluci postoji nova zgrada na kojoj piše Arie Livne, ističući da postoji samo zgrada na kojoj piše Jevrejski kulturni centar Arie Livne.

“Taj centar pravi ogroman i važan posao. Dovodi ambasadore koji drže tamo predavanja, kulturne večeri i slično. Crnadak je zaboravio da su sve sinagoge i sve jevrejske zgrade u Banjaluci uništile ustaše i Bošnjaci u Drugom svjetskom ratu”, kaže Livne.

Prema njegovim riječima, Crnadak je zaboravio da je u toj zgradi smještena prelijepa simbolična sinagoga koju posjećuje na stotine stranaca.

“Sinagoga je napravljena u pomen mojoj majci koja je ubijena i spaljena u Aušvicu. Nisam toj zgradi ja dao ime Arie Livne, već je Jevrejska zajednica u Banjaluci jednoglasno odlučila da se zove Jevrejski kulturni centar Arie Livne”, naveo je on.

Livne ističe da tu “ima mirisa antisemitizma”.

“Najstrašnije je da važni ljudi kao Borenović i Crnadak i ljudi oko njih prave od toga politički kapital. Sve to nije protiv Arie Livnea, on je tu nevažna ličnost, to je sve upereno protiv predsjednika Republike Milorada Dodika, a ja sam samo figura koju su duboko uvrijedili”, rekao je Livne, poručivši Borenoviću i Crnatku da treba da se stide.

(GlasSrpske)