Lista 13 najluđih seksualnih rekorda

Ako ste ikad proveli sate u seks-seansi, okrenuli se prema partneru i u nevjerici prokomentarisali koliko je sve to dugo trajalo, osjećajući se poprilično posebno, ovi rekordi će vas vratiti u pravu perspektivu, otkrivajući predanost, opsesiju ili naprosto uvrnutost ljudi po pitanju seksa.



1. Najduža masturbacija ikad

Muškarac Masanobu Sato 2009. učestvovao je na Prvenstvu masturbiranja u okviru Seks-konvencije u San Francisku. Njegova “igra sa samim sobom” trajala je punih devet sati i 58 minuta, a prethodni rekord iznosio je devet sati i 33 minuta.

2. Najviše orgazama u satu – kod žena i muškaraca

Naučnici iz Centra za bračne i seksualne studije u Kaliforniji izmjerili su najveći broj orgazama u jednom satu. Rekorderka je bila žena s njih čak 134 (s novim orgazmom otprilike svakih 44 sekunde). Za muškarce, rezultat je bio mnogo skromniji – drži ga čovjek s 16 orgazama u sat vremena.

3. Najstarije blizankinje – prostitutke

Bliznakinje Martina i Luis Fokens započele su svoju “karijeru” u prostituciji kada su imale po 20 godina, a za penziju su se odlučile tek kad su napunile 70 godina.

4. Najveći penis – opušten i u erekciji

Najveći penis u opuštenom stanju je dug 24,13 centimetara, dok je najveći polni organ muškarca izmjeren u erekciji 34,29 centimetara.

5. Najveće grudi

Najveće prirodne grudi na svijetu su veličine 2,5 metra i težine oko 50 kilograma.

6. Najveća vagina na svijetuIako ne postoji službeni rekord, kao onaj provjereni se drži vagina Ane Svan iz Škotske, koja je živela u 19. vijeku i imala vaginu sa opsegom 48 centimetara. Budući da opseg vagine nije jednostavno izmjeriti, jer je ona mišić koji se prilagođava, određuje se prema opsegu glave djeteta u toku porođaja.

7. Najveće orgije

Japanci su uspješno postavili novi rekord – 250 muškaraca i 250 žena koji su pristali na seks u isto vrijeme i na istom mjestu s drugima. U tim orgijama je svaka poza i svaki seksualni čin bio rezultat koreografije, a svih 250 parova su prethodno testirani na polne bolesti. Čitav događaj je snimljen i postoji na DVD-u.

8. Najbrojniji gang-bang

Liza Sparks je poznata američka pornografska glumica koja je odlučila da privuče pažnju javnosti obaranjem vrlo bizarnog rekorda – seksom sa što većim brojem muškaraca u jednom danu. Rekord je postavljen 2004. na poljskoj seks-konvenciji, kao dio Trećeg svjetskog gang-bang takmičenja.

9. Najstariji otac

Njegovo posljednje dijete se rodilo u 21. vijeku, a on je farmer Nanu Ram Jogi iz Indije. Dijete je začeo sa svojom četvrtom ženom u 90. godini života.

10. Najveći domet sperme

Rekord u izbacivanju sperme drži muškarac čija je sperma odletjela čak 5,4 metara u daljinu.

11. Najstarija djevica

Iako to nije uobičajena tema razgovora, Klara Medmor u javnosti se nije stidjela činjenice da je djevica cijeli život – a to je i ostala do svoje smrti u 108. godini života.

12. Najstariji porno-glumac

Dok je fetišista, nema straha za karijeru porno-glumca. Sigeo Tokuda je kasno ušao u biznis – s 59 godina, a još uvijek snima iako ima 82 godine.

13. Najstarija prostitutka

Prostitucija je uopšteno poznata kao najstarije zanimanje na svijetu, međutim, ovim poslom obično se bave mlađe žene. Izuzetak i rekord među seksualnim radnicama je prostitutka na Tajvanu koja ima 82 godine, koja je na ulici i među policajcima poznata pod nadimkom “Baka”. U posao je ušla s 42 godine, nakon što je njen suprug preminuo, a kažu kako svoje usluge naplaćuje mnogo manje nego druge.

(Alo)