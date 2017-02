Lijepa sjećanja na dane sporta: Vučko slavi 33. rođendan

Na današnji dan prije 33 godina Sarajevo je nakon više od mjesec dana bez padavina osvanulo bijelo i liijepo kao nikada do tada, a klizačica Sanda Dubravčić u 15.44 časova na stadionu “Koševo” upalila je plamen za početak 14. zimskih olimpijskih igara.



Bilo je to 12 dana zimske bajke u grada na Miljacki u kojem je podijeljeno ukupno 117 medalja i što je zanimljivo identičan broj od 39 zlatnih, srebrnih i bronzanih. Nastupilo je 1.272 sportista iz 49 država u šest sportova.

Međunarodni olimpijski komitet u odabiru zemlje domaćina djelomično se vodio političkim razlozima. Kao nesvrstana zemlja, SFRJ je davala manje prilike za hladnoratovske bojkote. Ipak, glavni motiv je bila želja da se Igre, kao simbol svjetskog mira i bratstva među ljudima, održe u gradu koji je do tada bio najpoznatiji po događajima koji su bili neposredan povod Prvog svjetskog rata.

Igre su između ostalih obilježili Finkinja Marja Lisa Hamalainen osvajačica sve tri pojedinačne trke u skijaškom trčanju. Ženski tim DR Njemačke u brzom klizanju osvojio je devet od 12 mogućih medalja u tom sportu. Publiku u “Zetri” uz taktove bolera oduševio je plesni klizački par iz Velike Britanije Džejn Torvil i Kristofer Din. Dobili su od sudija maksimalne ocjene za umjetnički dojam i ostali jedan od naimpresivnijih pobjednika u klizanju u olimpijskoj istoriji.

Poslije igara je ostala i legenda, od kojih jedna kaže da su sarajevski mangupi u to vrijeme naivnim tursitima prodavali Vijećnicu i mnoge druge kulturno istorijske znamenitosti. U Sarajevo su osim sportista i turista, doputovale i brojne poznate ličnosti, među njima i američki glumac Kirk Daglas, kojem su navodno ukrali novčanik, ali mu je ekspresno vraćen bez intervencije tadašnje milicije, jer “lopvi” navodno nisu željeli ostaviti lošu sliku o gradu i zemlji.

Sarajevo je i do danas jedini zimski olimpijski grad koji na poluprečniku od 24 kilometra može da realizuju sve sportske discipline i Igre u cjelini. Za kompletnu infrastrukturu utrošeno je oko 150 miliona dolara. Ipak trošak se isplatio jer su to bile prve Igre sa novčanim dobitkom od 12 miliona dolara. Jure Franko osvojio je srebrnu i postao prvi Jugosloven koji se okitio odličjem na zimskim Igrama do tada, dok je prvi favorit Bojan Križaj ostao upamćen po tome što je zamucao čitajući olimpijsku zakletvu na punom Koševu. Zvanična maskota ZOI ’84 bio je Vučko.

Sarajevo i Jugoslavija svijet su pozdravili 19. februara na ceremoniji zatvaranja u Zetra uz taktove stihove pjesme Duška Trifunovića “Lijepo je bilo u Sarajevu, do viđenja u Kalgariju”. Predsjednik MOK-a Huan Antonio Samaran čije ime danas nosi dvorana Zetra, rekao je tada “Doviđenja drago Sarajevo” i potvrdio javno da su to bile najbolje organizovane igre do ikad.

