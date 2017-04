Lideri uskoro o Izbornom zakonu

Stručnjaci upozoravaju: BiH prijete zemljotresi i do sedam stepeni po Rihteru

Počinju politički razgovori o izmjenama Izbornog zakona. Bombastično je najavio lider HDZ-a BiH Dragan Čović na mostarskoj konferenciji, gdje su bili prisutni regionalni lideri.

Vjetar u leđa i punu podršku u borbi za prava Hrvata u BiH dobio je od hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. U HDZ-u sa nestrpljenjem čekaju epilog dugogodišnje borbe za, kako kažu, ravnopravan izbor predstavnika Hrvatskog naroda.

“Ja očekujem izmjene Izbornog zakona, to ovog trenutka radi Interresorna radna grupa Parlamentarne skupštine, koja ima različite prijedloge o kojima razgovara, javnosti su poznati naši stavovi kada je u pitanju izbor Doma naroda, provođenje odluke Ustavnog suda i člana Predsjedništva“, rekao je Nikola Lovrinović, šef Kluba HDZ-a Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Slučajno ili ne, ali baš u Mostaru, u gradu bez izbora, kako ga zovu, dogovoreno je da će se lideri ponovo dogovarati o izmjenama Izbornog Zakona.

Pored Mostara, Hrvatima je rak rana i izbor člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Izmjenom Zakona žele da onemoguće druge narode da u njihovo ime bira hrvatske predstavnike. Takav je primjer bio upravo Željko Komšić koji sada optužuje SDA i SBB da Čoviću prave ustupke, a samim tim, kaže i dijele BiH.

“Iz izjave gospodina Izetbegovića date u Mostaru, meni se čini da je on spreman na to, ne kao jednu vrstu ustupka, nego zato što čovjek vjeruje da mi treba da živimo podijeljeno, šta je hrvatsko, šta je bošnjačko, šta je srpsko, po meni to nije BiH“, pojašnjava Željko Komšić, predsjednik DF-a

Dese li se ustupci Draganu Čoviću, Komšić prijeti svojom kandidaturom za člana Predsjedništva. Što se tiče SDS-a, do izmjene Zakona, tvrde, neće doći bez političke volje svih lidera, a i ako to bude, oni ne bi puno Zakon mijenjali.

“Ja bih radije išao u izmjene, jedne, dvije ili tri situacije, odnosno tri pitanja, a ne bi se zanosio sa idejom ili imao ambiciju da promijenim cijeli Zakon“, stav je Mirka Šarovića, potpredsjednik Glavnog odbora SDS-a.

Parlamentarna Interresorna radna grupa uveliko radi na izmjenama, ali i sami tvrde da je, ipak, sudbina Zakona u rukama BH lidera. Dragan Čović, već ranije je zaprijetio, onima koji budu bojkotovali izmjenu Izbornog zakona, da će snositi odgovornost za još jednu, dodatnu, krizu koja bi po njemu dovela u pitanje i održavanje izbora 2018.godine.