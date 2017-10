Lideri opozicije prijavili Tužilaštvu direktora Službenog glasnika

Zbog neobjavljivanja skupštinske odluke o referendumu lideri opozicije podnijeli su krivičnu prijavu protiv direktora “Službenog glasnika”. Pred zgradu Okružnog tužilaštva dovezao ih je Branislav Borenović, a osim prijave donijeli su i pune ruke dokaza protiv direktora, Dragana Veselinovića.



“Jesi vidio kako ja vozim njih dvojicu. A zaključana zadnja vrata zbog djece”.

Vrata okružnog Tužilaštva do sada smo sedam puta uzalud otvarali, podsjećaju u opoziciji, jer su sve prethodne prijave koje su zajedno podnosili odbačene. Ovog puta stvar je jasna kaže lider SDS-a, jer je direktor Veselinović prekršio ustav skrivanjem odluke o provođenju referenduma o Sudu i Tužilaštvu.

“Gospodin Veselinović koji je direktor Službenog glasnika koji je imao i ranije negativnih sudskih presuda da vas podsjetim iz 2005. godine moraće opet da ide najvejrovatnije na sud. Ja očekujem da će ova prijava biti ozbiljno shvaćena i gospodin Veselinović će morati da objasni zbog čega je držao gotovo dvije godine skrivenu odluku u prostorijama Službenog glasnika”, rekao je lider SDS-a Vukot Govedarica.

Svoju nevinost dokazaću na sudu a vama će suditi narod na izborima, odgovara opozicionarima Dragan Veselinović. Direktor Službenog glasnika kaže da nije kriv jer je samo slušao ono što su mu rekli kako kaže, najodgovorniji ljudi u Srpskoj.

“Ubijeđen sam da sam radio najbolje što sam mogao u datim okolnostima da sam poštovao propise Republike Srpske i pravila postupanja. O daljem toku svega vezano za ovaj slučaj razgovaraće se u sudskim prostorijama. Zašto dvije godine niste objavili tu odluku? Pa to su detalji koji nisu ipak za javnost o tome ćemo razgovarati u sudnici. Je li to bila neka politička odluka ili ste vi sami donijeli tu oluku? To je ipak stvar na nivou najodgovonijih ljudi Republike Srpske”, rekao je direktor Službenog glasnika RS Dragan Veselinović.

Jedini odgovor stiže od Nedeljka Čubrilovića. Odbacuje odgovornost i kaže da držanje odluke u ladici nema nikakve veze sa rukovodstvom Skupštine.

“Narodna skupština je uradila sve što je do nje. Zašto to nije objavljeno mislim da tu nema nekog roka i opozicija ima svoj interes i ona gleda kako da te interese realizuje”, rekao je predsjednik NSRS Nedeljko Čubrilović.

Osim odluke o referendumu opozicija tvrdi da je u ladici držana i odluka koja se odnosi na sastav referendumske komisije.Obe su objavljene nakon što je Narodna skupština, prije početka posljednje sjednice, uputila urgenciju u Službeni glasnik.