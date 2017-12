Leotar jesenji šampion Srpske

Leotar je do počasti došao pobjedom nad Borcem 91:71. Domaćine je do ubjedljivog trijumfa predvodio kapiten Dejan Šakotić sa 30 koševa.



“Ja bih ovo istakao kao plod timske igre, zaista smo izgledali fantastično večeras, svih četrdeset minuta. Zahvalio bih se ekipi na odličnoj utakmici”, rekao je Šakotić.

Višečasovni treninzi i uloženi trud morali su se isplatiti kaže trener Trebinjaca. Posebno je zahvalan publici koja je dvoranu ispunila do posljednjeg mjesta i bila značajan igrač za jedanaestu pobjedu.

“Čestitam mojim momcima, igrali su sjajan meč onako kako smo se i pripreali. Znali smo da će biti težak meč i koliki je značaj ovoga meča dokazali su to sa svojom igrom od prvoga minuta da su ozbiljno shvatili i da moramo da pokažemo karakter, to smo pokazali, odvojili se, nismo htjeli da posustajemo i zato je razlika ovolika kolika je”, rekao je trener Dražen Šegrt.

Banjalučani kažu da je utakmica bila dobra te da su Hercegovci odigrali odlično. Sinošnji poraz biće samo vjetar u leđa za dalje takmičenje priznaju u Borcu.

“Ne bih da umanjim uopšte zasluženu pobjedu domaćina ali duga je liga ima cijeli drugi dio, ima plej of, tako da ovo je samo jedna od utakmica. Jedna po jedna pa cemo vidjeti gdje ce nas to dovesti do kraja”, rekao je trener Borca Bojan Božić.

Meč je imao i humanitarni karakter jer će kompletan prihod od ulaznica biti uplaćen na račun Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ iz Trebinja.