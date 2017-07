Leonardo: Danas se završava moja era ovdje

Eu só queria o que era meu mais tirarão de mim para dar para outra pessoa eu amo vocês fãs eu sei que vocês veio a estádio para me humilhar mais eu vim para dizer que amo vocês me desculpa por tudo hoje termina minha era aqui ⚽️❤️ primeira mente eu amo o futebol só quero que vocês saiba disso o dinheiro nunca teve em primeiro lugar na minha vida como um jogador acabou obrigo Deus por me dar mais essa alegria e fazer alegria desse povo que tanto amo globari até o fim ⚫️⚪️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️⚽️⚽️⚽️⚽️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️⚽️

A post shared by Leonardo Souza (@leozim42_oficial) on Jul 11, 2017 at 2:27pm PDT