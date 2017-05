Legendarni haker otkrio ko stoji iza virusa koji je poharao planetu

Virus “Wanny Cry” poharao je planetu i izavao ogromnu materijalnu štetu, a legendarni haker Kim Dotcom otkrio je ko stoji iza ovog napada.

Specijalno dizajniran malware, u čijem je stvaranju korišten kod američke agencije NSA, infiltrira se na kompjutere, sa kojih potom kopira sve datoteke, a potom izbriše originale i od vlasnika traži novac da mu se datoteke vrate.

Međutim, do sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad, što implicira da iza njega stoji, najvjerovatnije, neka od “državnih” hakerskih grupa.

Osnivač Megauploada i Mege, legendarni haker Kim Dotcom, na svom je Tviter profilu objavio je “ko stoji iza napada”.

“Sjevernu Koreju boli briga čak i ako bude više sankcija za njih. Oni jednostavno isprintaju još dolara ili prikupe zaradu od bitcoina koju im donosi virus Wanna Cry. Hvala NSA”, napisao je Kim Dotcom.

North Korea doesn’t give a shit about even more sanctions. They just print more US dollars or collect Bitcoin via WannaCry. Thanks @NSAGov!!

