Lažni humanitarci zarađuju na djeci sa posebnim potrebama

Nažalost, više nikome ne vjerujemo jer su ljudi, izgleda, spremni na sve pa i da zarađuju na djeci sa posebnim potrebama – tako priču počinju u prijedorskom Udruženju ”Neven” u kome su se dobrano razočarali kad su čuli da se, po gradu, skuplja novac u njihovo ime.

Zar se ne boje Boga, pita Vesna Berić koja godinama vodi Udruženje. Sumnja na bivšeg volontera za koga je čula da prodaje crkvene kalendare i bojanke.

“Posljednju sam vijest čula i kontaktirala sam gospodina koji štampa to i rekao mi je da je u ime našeg Udruženja naručeno tri hiljade primjeraka po pet maraka. Znate koji je to iznos? Rekla sam mu da nije fer i da ih zapali inače ću podnijeti krivičnu prijavu. Otkud pravo da neko u moje ime, bilo ko, traži štampanje i piše da je distributer Udruženje ‘Neven’ kad to ni vidjela nisam”, rekla je Vesna Berić, predsjednik Udruženja “Neven” iz Prijedora.

Vesna je sve objavila na društvenim mrežama i dobila poruke podrške a stigle su i brojne u kojima se ljudi zgražavaju nad činjenicom da neko zloupotrebljava članove ”Nevena”. Neki su pisali da su i vidjeli čovjeka koji je prodavao u ime Udruženja. Na kafi sa prijateljicom srela ga je i Jelena. Kaže- pedesetak godina, sijeda kosa, plava jakna i torba puna bojanki.

“Došlo je do toga da danas više ne možemo da pomognemo onome kome je stvarno pomoć potrebna jer više ne znamo ko ustvari radi za neko udruženje a ko se lažno predstavlja. Tako da vjerujte mi da je došlo do toga da ako ne mogu lično da nekom pomognem i uvjerim se gdje je pomoć otišla da za ovakve stvari više ne dajem”, kaže Jelena Vučenović.

Možda je tako i najbolje, kažu u ”Nevenu”. Uvjereni su da će oni, koji istinski žele da pomognu djeci sa posebnim potrebama, doći direktno kod njih i lično se uvjeriti kome su pomogli.