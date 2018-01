Lavrov: Јednostrane akcije Vašingtona izazvale bijes Ankare

Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov rekao je da su jednostrane akcije SAD u Iranu i Siriji razbjesnile Tursku.



“Mnogi politički analitičari pitaju zašto se uopšte brinemo i govore `što gore, to bolje` neka SAD dokazuju da nisu sposobne za dogovor, svoju rušilačku ulogu u mirovnim procesima, bilo u Iranu, bilo u Siriji, gdje se sada, takođe, preduzimaju jednostrane akcije koje su izazvale bijes Turske”, rekao je Lavrov za “Komersant”.

Odgovarajući na pitanje da li za Rusiju može da bude od koristi neuspjeh iranskog nuklearnog sporazuma, pošto će u tom slučaju Vašington biti izolovan, Lavrov je izjavio da “takva škola mišljenja ne postoji kod ruskog rukovodstva”.

On je dodao da pokušaj promjene spoljne politike Rusije pritiskom na elite i određene kompanije nema perspektivu, prenio je “Sputnjik”.

“To što naša spoljna politika ima široku podršku najbolji je dokaz da pokušaj da se ona promjeni pritiskom na elitu i određene kompanije nema perspektivu”, rekao je Lavrov, komentarišući američki izveštaj o sankcijama koje mogu da budu uvedene i ruskim zvaničnim licima i biznismenima.

Ragovor sa Lavrovim vođen je početkom sedmice.

“Glupa antiruska propaganda”

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da optužbe o ruskom miješanju u izbore u različitim zemljama predstavljaju glupu propagandu.

“Bilo gdje u svijetu čujete ime Rusija. To je jednostavna i glupa propaganda. Glasači prate jednostavne slogane Ei-En-Ena kao što je `Rusija se još jednom umiješala…` i kada se to ponovo hiljadu puta to vam ostane u glavi”, rekao je Lavrovu za list “Komersant”.

Lavrov je rekao ranije da je Rusija predmet optužbi u uplitanju u praktično sve političke događaje na cijelom svijetu.

On je naglasio da se Moskva nikada nije miješala u unutrašnja pitanja drugih zemalja, podsjeća TASS.

