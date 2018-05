Lava stigla do elektrane na Havajima VIDEO

Lava iz vulkana Kilauea stigla je do geotermalne elektrane, a radnici su morali da ugase mašine zbog straha od mogućeg širenja smronosnih gasova.

Uklonili su zapaljive supstance, a izvori na najvećim dubinama napunjeni su hladnom vodom. Ponovo će biti aktivirani u utorak.

Ukoliko lava stigne do izvora prije nego počnu da rade, može doći do ispuštanja smrtnonosnog vodonik-sulfata.

Lava je na teritoriju elektrane ušla u ponedeljak, ali se zaustavila.

“Nije lako predvidjeti kada i kuda će nastaviti”, rekao je Tom Travis iz Havajske službe za vanredna stanja.

Državni zvaničnici kažu da je lava bila na malo manje od 300 metara od najbližeg izvora u elektrani.

Prema najgorem scenariju, “iz elektrane bi počela da izbija para, zajedno sa različitim hemikalijama, prije svega vodonik-sulfatom, veoma otrovnim gasom”, rekao je Travis.

Radnici službe za vanredne situacije uklonili su više od 200 litara zapaljivog gasa pentola.

Elektrane se nalazi se na donjoj istočnoj strani Kilauea vuklana i proizvodi oko 30 odsto električne energije za cijelo ostrvo tako što paru koja dolazi iz podzemnih izvora dovodi do turbina.

Vuklan Kilauea proradio je početkom maja, a uslovi života na ostvru se pogoršavaju.

