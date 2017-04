Laktaši obilježili Dan opštine

Laktaši su obilježili Dan opštine, u znak sjećanja na 72 godine od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Na svečanoj akademijiu u Domu kulture istaknuto je da Laktaši imaju perspektivu za razvoj, dobar geostrateški položaj i neophodnu infrastrukturu.

Minutom ćutanja odata je počast poginulim borcima.

“Dan opštine Laktaši, za nas rukovodioce, tako i za sve građane, 35 hiljada stanovnika opštine Laktaši, smo sigurno ponosni na današnji dan jer prije 72 godine su tadašnji borci iz Drugog svjetskog rata oslobodili Laktaše i sve okolne gradove. Ta tradicija se nastavlja i mi smo danas sretni što živimo u jednom modernom, lijepom gradu gdje zaposleno oko 9 hiljada ljudi koji rade u privredi i van nje”, kaže Boris Spasojević, predsjednik Skupštine opštine.

Razvoj privrede je jedan on najvažnijih obilježja opštine Laktaši, ističu prvi ljudi opštine. Razvoj mašinske industrije već je doveo do situacije da nedostaje kadrova u tom sektoru. Zato je jedan od prioritetnih ciljeva obučavanje i zapošljavanje ljudi do kraja godine.

“Nekih 80-ih godina kada smo se okrenuli privatnoj incijativi, to je sigurno doprinijelo tome da danas imamo izuzetno razvijena mala i srednja preduzeća i lakše rješavamo problem u današnjim kriznim vremenima tako da se nadamo da ćemo u narednom periodu rješavati neka značajana pitanja, a prvenstveno pitanje nezaposlenosti”, ističe Ranko Karapetrović, načelnik opštine Laktaši.

Povodom Dana opštine, Laktaši svake godine dodjeljuju nagradu “Zlatni cvijet” iz oblasti ruralnog razvoja koja je ove godine pripala Aleksandru Mijatoviću. Uručene su i dvije zlatne plakete onima koji su se istakli na području humanosti. Ove godine, to priznanje je pripalo Dragiši Đakoviću iz preduzeća “Logistika Ekpres” I Vladimiru Vujasinoviću iz ronilačkog kluba “Gnjurac”.

“Meni je izuzetno drago što je lokalna zajednica prepoznala moj, prije svega volonterski rad kroz ronilački klub “Gnjurac” u spašavanju ljudskih života i evakuaciji ljudi onda kada je to potrebno”, rekao je Vladimir Vujasinović, dobitnik Zlatne plakete.

Goste na svečanoj akademiji zabavila je grupe “ON e tri”. Čestitke su stigle sa mnogih strana, a među njima je ona koju je poslao predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik.