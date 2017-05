“Lajt” cigarete izazivaju jedan od najagresivnijih oblika raka

Popularne “Lajt” cigarete posebno su opasne, jer izazivaju jedan od najagresivnijih oblika raka pluća – adenokarcinom, tvrde američki istraživači.

Takozvane “lajt” cigarete razlikuju se od običnih po tome što je u njihovom filteru napravljen niz rupica koje doprinose, kako tvrde proizvođači, prečišćavanju dima od katrana, nikotina i drugih kancerogenih materija prije ulaska u pluća.

Kroz te otvore, prema ideji proizvođača, u duvanski dim ulazi svjež vazduh koji ga “razvodnjava” i čini manje opasnim.

“Duvanske kompanije su ponovo prevarile ljekare i pušače, natjeravši ih da pomisle da su takve cigarete bezopasnije po zdravlje.

Rezultati koje smo dobili pokazuju da postoji veoma jasna veza između tih ventilacionih otvora i epidemije adenokarcinoma u posljednje dvije decenije”, tvrdi Piter Šilds sa Univerziteta Kolumbija u Ohaju.

Šilds i njegove kolege analizirali su podatke prikupljene od javne zdravstvene službe SAD i drugih grupa naučnika od sredine šezdesetih godina prošlog vijeka, kada su se takve cigarete pojavile na tržištu.

Osim toga, uspjeli su da dobiju pristup internoj statistici i istraživanjima duvanskih kompanija, što je proširilo naučnu bazu podataka na više od tri hiljade publikacija i dokumenata.

NJihova analiza otkrila je zanimljiv trend. Učestalost razvoja gotovo svih bolesti povezanih sa pušenjem postepeno se smanjivala zbog smanjenja količine katrana i drugih štetnih materija u dimu.

Međutim, to se ne odnosi na vjerovatnoću za razvoj adenokarcinoma. Šildsov tim je došao do zaključka da su glavni razlog za to “lajt” cigarete, prenosi “Sputnjik”.

(Srna)