Lagardova priznala: Potrebno preispitati sankcije Rusiji

Šef Međunarodnog monetarnog fonda Kristin Lagard izjavila je da je neophodno preispitati situaciju koja je nastala usljed sankcija Rusiji.

Nastupajući na plenarnoj sednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Lagardova je govorila o sankcijama Iranu i primjetila da je došlo vrijeme da se preispita sankcioni režim u cjelini.

“Što se tiče sankcija koje su primjenjivane protiv ruskih fizičkih lica, nije jasno da li su one usmjerene neposredno protiv njih, protiv imovine njihovih kompanija, protiv njihovih kompanija ili nekih holdinga, ili protiv neke velike teritorije koje su u sastavu njihove korporativne imperije. To je realan problem povjerenja koje ne postoji, a to treba rješavati“, rekla je Kristin Lagard.

Američke vlasti su u više navrata produžavale i proširivale sankcije protiv Rusije. U aprilu su na crni spisak unijeta imena 24 čoveka, među kojima su biznismeni i činovnici, kao i 14 kompanija. Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu održava se od 24. do 26. maja.

(B92)