Kusturica: Nikada ne bih bio političar na Balkanu

Proslavljeni režiser Emir Kusturica ocijenio je da je veoma teško biti političar na Balkanu i da se u to ne bi uplitao bez obzira što mu “podmeću” i često pišu da se kandidovao za predsjednika ili da je osnovao neku stranku.

“To je jedna šahovska utakmica, potezi su predviđeni, a velike promjene bi vodile u veliko krvivoproliće”, rekao je Kusturica.

On smatra da bilo koja garnitura koja dođe na vlast sa sobom će da donese ispunjenje želja nekoga sa strane.

“Jer ako to ne uradi, završiće kao Zoran Đinđić, a ako budu previše na strani onoga za šta smo optuženi u ovom ratu, onda će se naći neko ko može da napravi veći nered i da zapravo vrati časovnik unazad”, naveo je Kusturica.

On je za beogradski “Blic” rekao da je njegova politička deviza “misli globalno, djeluj lokalno”, te da je tokom svoje karijere birao teži put i da je procjene sa kim treba da uđe u sukob, a za koga treba da tvrdi na političkoj sceni da valja ili ne valja, ostavljao samom sebi.

“Malo ko može u Srbiji da se izmjeri sa mnom u dužini prokopanog vodovoda, kanalizacije i činjenice da sam u našu zemlju doveo najveće svjetske zvijezde. Doduše, jeste bilo ovih koji su tvrdili da sam napravio državni hotel, a da sam u svoj dovodio Džonija Depa da mu prodajem sendviče”, naveo je Kusturica.

Odgovarajući na pitanje da li je za ulazak Srbije u NATO, Kusturica je rekao da, što se njega tiče, ideja o Alijansi, odnosno ideja o pokoravanju je obavljena već na početku Bondstila.

“Ali, što se mene tiče, dokle god političkim sredstvima ova vlast pokušava da se drži podalje i daje neutralnost, biću tih i miran. Zato što mislim da je to jedini preduslov za moju percepciju slobode, ali i slobode srpskog naroda”, istakao je Kusturica.

Govoreći o atentatu na nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića, Kusturica je rekoa da je on vezan za Kosovo i Metohiju. “U toj velikoj svjetskoj politici postoje strateške odrednice koje vode ka nečijem ubistvu.

Ne govorim ko je njega ubio, jer to ne znam. Postoje te spekulacije. Ali, sigurno je da on nije imao prava na autonomiju za koju je vjerovao da ima i da je rješenje pitanja Kosova, koje je on htio da predloži, zapravo bilo jedno od uslova za njegovo smaknuće”, naveo je Kusturica.

(Srna)