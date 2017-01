Kusturica ljut i ogorčen: Lažna vijest, žele da metak završi u mom tijelu

Emir Kusturica izjavio je da je lažna vijest koja je objavljena u pojedinim medijima da je on navodno zamalo ranjen juče na sahrani prijatelja, te da se emitovanjem takvih informacija ugrožava njegov život.



Ta vijest će imati svoj epilog na sudu, jer to je širenje lažnih informacija, to je ugrožavanje mog života – rekao je Kusturica.

Komentarišući tekst u okviru kojeg je objavljena njegova slika, a sa druge strane ruka sa pištoljem, koja stoji nasuprot njegove glave, Kusturica kaže da ta ruka prijeti da ga ubije, te da je u tekstu napisana lažna informacija da je izbjegao metak u posljednjem trenutku.

On je naglasio da se vijest ne može po svaku cijenu praviti i “tamo gdje je ona netačna i tamo gdje ona laže”, te da se na primjeru pojedinih medija, koji su objavili takvu vijest sa navedenom ilustracijom, može uočiti ono što se u Americi danas zove fejk njuz – lažna vijest, prenosi Express.

– Očigledno je, naime, da mediji žele da taj metak završi u meni. To je tako skrojena vijest i nastaje kao inspiracija. Ne samo što je istina potpuno na drugoj strani i što ja nisam bio tamo i što to nije bilo na sahrani. Oni žele da taj metak završi u mom tijelu – zaključio je Kusturica. Kusturica je ispričao da je bio na sahrani prijatelja, održao govor, ali da je on zbog festivala “Kustndorf” morao odmah da ode.

– Taj je čovjek najnormalnije sahranjen, pa su se ljudi razišli, a čovjeka su ubili izvan groblja, dok je ulazio u džip, niti ga ja znam, niti sam čuo za njega – dodao je Kusturica.

Pojedini mediji su objavili da je Kusturica “pukom srećom izbjegao pucnjavu koja se u subotu dogodila na groblju u Sopotu, gdje je prisustvovao sahrani, nakon koje je na parkingu ubijen Milomir Jovanović.