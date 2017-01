Kusturica: Kad čuju govor na svečanosti u Banjaluci biće “oduševljeni”

Reditelj Emir Kusturica izjavio je da sebe nikako ne vidi u politici i da je baviti se politikom danas na Balkanu kao “kada biste stali na odron i znali sigurno da će da vas odnese”.



“Ja se divim ministru (Vladanu Vukosavljeviću) da se uopšte bavi politikom i on to radi iz obrazovanja i potrebe da u svakoj sferi dovede red i pokuša da učini nešto dobro, ali ja mislim da je bavljenje politikom na Balkanu kao kada biste stali na odron i znali sigurno da će da vas odnese”, rekao je Kusturica odgovarajući na pitanja novinara povodom spekulacija da bi mogao da se kandiduje za predsjednika Srbije.

“Kako Andrić napisa negde ‘mrtvom se vuku u zube gleda’ i ja mislim da je to najvažnije. Ovaj novi svjet, posebno vaš svijet, koji je spoljni svijet koji barata informacijama, ne pravi razliku između mrtvih i živih i utoliko je mnogo važno da se čovjek ne postavi na klizavicu dok živi, pa da kad umre da bi mogli eventualno da mu zamjeraju, kao što su novinari zamijerali Momi Kaporu dok se još nije ohladio”, dodao je reditelj na konferenciji za novinare u Ministarstvu kulture.

Osnivač festivala “Kustendorf” naglasio je da sebe nikako ne vidi u politici.

“Oni koji pomisle da bih ja to mogao, ne shvataju do koje je mjere to komplikovano, do koje mjere to ne podrazumijeva znanje, temperament i do koje mjere je to u savremenim uslovima uglavljeno u kapital i sve ono što on predstavlja i šta bi taj političar trebalo da predstavi, ne samo riječju”, kazao je on.

Kusturica je ocijenio da smo “došli u vrijeme kada više ideje, pamet na tom nivou predsjednika i predsjednika vlade ne predstavljaju samo ono što oni osjećaju i misle nego ono ispred čega stoje”.

Priznati reditelj će danas govoriti na svečanosti povodom Dana Republike Srpske i očekuje negativne reakcije zbog toga.

“Biće sto posto sve najgore o meni. Ja sam toliko navikao na to, da kada ne bi izgovorili taj jedan paket besmislica i gluposti, bio bih vrlo zbunjen. Tako da očekujem sve najgore, a kada čuju govor, biće ‘oduševljeni”, rekao je Kusturica.