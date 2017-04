Kusturica češkoj novinarki: Radite li za Stejt department?

Samovjenčavanje - od duhovitog trenda do ozbiljnog biznisa u SAD

O podršci ruskom predsјedniku, kritikama na račun SAD, osudi globalizacije, ali i razumијevanju i saosјećanju za izbјeglice, za češku internet televiziju DV govorio je srpski reditelj Emir Kusturica, a u jednoj fazi intrevju je vođen na ivici incidenta.



Na početku razgovora Kusturica je naglasio je da informacija o tome da je on u evropskim filmskim krugovima “persona non grata” zbog podrške Vladimiru Putinu, kako je o tome pisao “Gardijan”, prosto nije tačna.

– Ja nisam samo za Vladimira Putina, ja sam za ravnotežu u svijetu, u kojem jedan igrač ne može sam da radi sve što poželi – naglasio je on.

Kusturica, koji je poslije susreta sa šefom ruske države na proslavi jubileja televizije RT rekao kako je Putinu predložio da postavi ruske rakete u njegovom dvorištu, nasmijao se kada ga je voditeljka na to podsjetila.

– To je bila samo šala. Jednostavno ne mogu da vjerujem da ste vi to ozbiljno shvatili – naglasio je on.

Ubjeđen je, takođe, da ljude treba štiti od globalizacije, jer se upravo njoj može zahvaliti za nestabilnost u savremenom svijetu.

– Fond Džordža Sorosa bavi se onim čime se CIA bavila u Latinskoj Americi sedamdesetih godina prošlog vijeka, a to je stvaranje fašističkih režima i nanošenje štete Latinskoj Americi – izjavio je Kusturica.

Naglasio je da se na Balkanu i Bliskom istoku danas upravo to događa i da su države izložene napadima zato što sprovode svoju politiku. Međutim, kada je novinarka Ema Smetanova pomenula Kusturici “okupaciju Krima”, on joj je odmah odgovorio da je to nešto sasvim drugo.

– Krim je Rusija. Da postavim ja Vama jedno pitanje, zašto me ne pitate o Kosovu – dodao je Kusturica.

Ona je odgovorila da je tu temu ostavila za kasnije.

Međutim, ponovo se vratila na Krim. Kusturica je insistirao na tome da su Amerikanci veća opasnost za svet nego Rusi, pošto su Rusi, kako je rekao, zainteresovani za stabilnost, a Amerikanci siju haos, između ostalog uz pomoć terorista koje SAD naoružavaju.

Smetanova je imala svoju priču i primjetila da je SSSR ranije takođe donosio krajnje sporne odluke. Kusturicu je to revoltiralo, pa je upozorio novinarku da od samog početka razgovora pravi istu grešku i mješa Rusiju i Sovjetski savez.

– Rusija nije SSSR – naglasio je Kusturica i dodao da je on samo umjetnik, a u politici diletant, pa bi mogao i da prekine intervju ako voditeljka nastavi razgovor u neprimjerenom duhu.

Smetanova se pravdala da samo ima zanimljivog gosta i da želi da gledaoci čuju njegovo mišljenje o politici.

– A meni se čini kao da sam razgovarao sa nekim iz američkog Stejt departmenta, a ne sa državljankom Republike Češke – zaključio je Kusturica.

(Blic)