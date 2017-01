Kustendorf od 14. do 19. januara, otvara Ga Lav Dijaz

Jubilarni, 10. Međunarodni filmski i muzički festival “Kustendorf” biće održan od 14. do 19. januara u Drvengradu na Mokroj Gori u organizaciji produkcijske kuće “Rasta internešnel” i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Srbije, Mećavnik grada i “No smoking orkestra”.



Festival će otvoriti prošlogodišnji pobjednik Venecijanskog festivala filipinski režiser Lav Dijaz, a gošća festivala biće belgijska glumica Viržini Efira.

Osnivač “Kustendorfa”, proslavljeni filmski režiser Emir Kusturica najavio je da će Festival biti otvoren filmom od 40 minuta koji će podsjetiti na sve važne goste “Kustendrofa” u prethodnih devet godina, a tom prilikom će Dijazu biti uručena Nagrada za buduće filmove.

“Dolazak Lava Dijaza na Kustendorf možda je i najveći pogodak do sada kada je reč o nekome ko pliva uz rečni tok. Njemu glavna linija svetskog filma ne odgovara jer su konkvistadori koji su došli u njegovu zemlju promenili percepciju vremena a on, čovek, voli da pravi filmove koji teku bez prekida od četiri do devet sati”, rekao je Kusturica.

On je istakao da je “Kustendorf” festifal metafizičke prirode, da ima ideju da “nadraste društvo spektakla” i da predstavi individualnu hrabrost koja je skoro izgubljena u glavnoj struji svjetskog filma.

“Mećavnik je brdo na 700 metara nadmorske visine i bilo koje vreme tamo je lepo jer je sve od drveta i mirišu eterične smole. To je utopija pretvorena u realnost. Tu utopiju uspevamo da zadržimo evo već deceniju i privlačimo najbolje svetske autore. Kad bi svet bio organizovan kao Mećavnik, upućen na zdravu hranu i organske filmove, on bi bio mnogo bolji”, naglasio je Kusturica.

On je rekao i da mu je bilo žao samo što na “Kustendorfu” nije gostovao Robert de Niro, ali da mu više nije toliko žao poslije njegovih izjava u vezi sa izborima za novog američkog predsjednika.

“Bilo mi je prvo žao što nismo De Nira doveli, ali moram da priznam, pošto sam ja čovek vrlo izoštrenog političkog sluha, posle njegovog nastupa u kojem je novog američkog predsednika nazvao svinjom, tikvanom i tupanom, a onda posle toga rekao da mu treba dati šansu, i nije mi bilo toliko žao”, zaključio je Kusturica.

Ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević rekao je da je festival “Kustendorf” ostvario značajne rezultate u svojoj osnovnoj misiji, a to je prije svega podsticanje mladih, talentovanih režisera i filmskih poslenika da u susretu sa velikanima filmske umjetnosti pronađu inspiraciju, ohrabrenje, uzor i podsticaj.

Vukosavljević je ocijenio da spisak gostiju koji su festival posjetili u proteklih devet godina predstavlja jednu vrstu enciklopedije savremenog filmskog stvaralaštva u kojoj su zastupljeni vrhunski kreatori autorskog filma i “bili kontrateža glavnoj struji koja je film vukla u komercijalno, trivijalnom umjetnički beznačajnom pravcu”.

“U tom smislu uloga festivala jeste velika i značajna. Festival se svih ovih godina odvijao na izuzetan način. Izvanredni su efekti festivala, a seme inspiracije koje su ovde sejali brojni istaknuti filmski stvaraoci iz zemlje i sveta tek treba da proklija iz glava mladih umetnika koji su bili u kontaktu sa njima i grejali se na vatri njihovog filmskog i umetničkog genija”, dodao je Vukosavljević.

U takmičarskom programu biće 22 filma, od 500 pristiglih filmova domaćih i inostranih mladih režisera iz Bugarske, Danske, Izreala, Irana, Libana, Mađarske, Moldavije, Nepala, Portugalije, Rusije, Singapura, Republike Srpske, Srbije, Ukrajine, Hong Konga, Crne Gore, Čilea, Švajcarske i sa Filipina.

Međunarodni žiri čine književnica i scenaristkinja Glin Jan, koja je predsjednik žirija, stručnjak za ekonomiju filma Kristijan Valsamidis i režiser Nikola Ležaić, a o nagradi “Vilko Filač” za najbolju fotografiju odlučivaće direktori fotografije Ištvan Borbaš i Mišel Amatje.

U okviru programa “Savremene tendencije” biće prikazani neki od najboljih filmova prošlogodišnje producije koje će predstaviti njihovi augori – gosti festivala na radionicama nakon projekcija, među kojima i “Žena koja je otišla” Lava Dijaza i “Cvijeće zla” finskog režisera Anti Jokinena, dobitnika nagrade za Najbolju režiju na Šangajskom filmskom festivalu.

Biće prikazani i filmovi “U krevetu sa Viktorijom” rediteljke Žistin Trije koji će na Kustendorfu predstaviti glumica Viržin Efira, “De Lan” kineskog reditelja Đie Liua, pobjednika Šangajskog filmskog festivala, “Duša na struni” koji je režirao Džang Jang, kao i najnoviji film Emira Kusturice “Na mliječnom putu”.

U okviru nove programske cjeline pod nazivom “Novi autori” posjetiocima će se predstaviti dugometražna ostvarenja mladih autora, koja su osvajala priznanja i bila u nominacijama međunarodnih filmskih festivala, a ranijih godina su sa kratkometražnim ostvarenjima učestvovali u takmičarskom programu “Kustendorfa”.

Ovogodišnja “Retrospektiva velikana” biće posvećena scenaristi Gordanu Mihiću, čiji je opus obilježio domaću kinematografiju, a osim filmova “Kad budem mrtav i beo”, “Buđenje pacova” i “Vrane”, biće prikazani fomovi Lava Dijaza, specijalnog gosta “Kustendorfa”.

Svake večeri će nakon projekcija i radionica biti organizovani koncerti muzičkih grupa, a nastupiće Emir Kusturica i “No smoking orkestar”, Adam Sting i Novosadski Big Bend orkestar, bluz-džez gitaristkinja Ana Popović, srpski rok bend “Vand Gog” i argentinsko-kolumbijski “ska pank” sastav “Če Sudaka”.