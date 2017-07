Kupili stari autobus za 1.300 evra i od njega napravili pokretnu kućicu FOTO

Putnici tokom vožnje od Gradiška do Banjaluke padali u nesvijest

Svima ponekad dosadi da živi samo na jednom mjestu, jer ljudi s vremena na vreme požele da putuju i obilaze svijet.

Kako bi udovoljili svojim željama Tom Granham i Kej Brnes su kupili stari autobus na ibeju za 1.360 evra, koji su potom preuredili u pokretnu kuću.

Par potrošio 11.380 evra na njegovo preuređenje i od njega su uspjeli da naprave udobnu pokretnu kuću kojom će putovati. Ovaj autobus sada ima tri bračna kreveta, kupatilo, čak i kamin.

– Kada smo tražili pokretnu kuću vidjeli smo autobus i pomislili: “Zašto da ne”? Bio je savršeno rješenje za porodične odmore – rekao je Tom za Ladbible.

Par ima troje dece, a autobusom su putovali širom Velike Britanije i Evrope.

Za razliku od većine autobusa , ovaj se nije preterano kvario, ali je su u Švajcarskoj imali mali incident.

– To je bila prava noćna mora. Policija je uzela naše pasoše, pa nismo mogli da napustimo autobus zbog zakona koji imaju u toj zemlji. Morao sam da pozovem prijatelja da je vuče sve do kuće, a potom sam morao da zamijenim i motor. Vozom smo se vratilil u Francusku, u Parizu smo posjetili Diznilend, što se našoj djeci svidjelo. Oni baš vole da putuju autobusom – rekao je on.

Tom i Kej se sada pripremaju da prodaju svoju pokretnu kućicu, koja će se uskoro naći na ibijej, prenosi indy100.com.

(Telegraf.rs)