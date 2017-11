Kuntoš tvrdi da nije znao da mu je u kući Dejtonski sporazum

Čovjek kojeg MUP Srpske sumnjiči za krađu originalnog Dejtonskoj sporazuma pušten je da se brani sa slobode.

Željko Kuntoš, bivši vozač nekadašnjeg predsjednika Narodne skupštine Dragana Kalinića, saslušan je u Republičkom javnom tužilaštvu ali nije bilo zakonskog osnova za pritvor, kaže njegov advokat.

Miljkan Pucar tvrdi da je Kuntoš originalni Dejton dobio u fascikli od jedne službenice prije sedamnest godina i od tada ga je čuvao u prostoriji svoje kuće gdje je nekada bila kafana. Uvjerava i da njegov klijent nije ni znao o čemu se radi i negira navode MUP-a koji Kuntoša sumnjiči da je originalni Dejton pokušao da proda za 100 hiljada maraka.

“Kuntoš tvrdi da on to nije pokušao da proda, a prva stvar ne znam kome bi to prodao i šta to vrijedi. Druga stvar mi smo tražili da izvršimo uvid u dokumentaciju koja je oduzeta. Tužilac to nije imao, dokumentacija je predata u Okružni sud u Banjaluci i navodno iduće sedmice će biti otvaranje”, rekao je Pucar.

Da se radi o originalu koji pripada Republici Srpskoj potvrđuju iz MUP-a. Direktor Policije Darko Ćulum kaže da će osim Kuntoša ispitani biti i svi drugi za koje se sumnja da su došli u dodir sa originalnim primjerkom.

“Mi smo tu informaciju imali određeno vrijeme. Onda je uprava za organizovani i teški kriminalitet zajedno sa Republičkim tužilaštvom izdejstvovala naredbu da se izvrši pretres prostorija. U pretresu je nađen taj dokument za koji mi smatramo da je originalna verzija koja pripada Republici Srpskoj”, rekao je Ćulum.

I dok Tužilaštvo Kuntoša tereti za trgovinu uticajem i neovlašteno uzimanje službenih spisa detalje slučaja danas otkriva i predsjednik Republike Srpske. Milorad Dodik tvrdi da je Kuntoš Dejton sakrio još dok je bio vozač Alekse Buhe sa kojim je bio u Parizu kada je sporazum potpisan. Imao je zadatak da ga donese u Srpsku i preda organima što očigledno nije uradio, tvrdi Dodik. Poručuje da je u svemu najvažnije što je Srpska pronašla svoj primjerak. Zbog nestanka originalnog Dejtona mnogi, kaže, nikada nisu ni htjeli da ga primjene.

“Oni nikada nisu htjeli da primjene Dejtonski sporazum onako kako on piše nego su skrivajući ga htjeli da prave priču o duhu Dejtona o nepoznatom tekstu ali u suštini da se visokom predstavniku da pravo da tumači u smislu”, rekao je Dodik.

Željko Kuntoš nije bio angažovan kao vozač Alekse Buhe, tvrdi ministar bezbjednosti BiH. Dragan Mektić tvrdi da je Kuntoš sutra trebalo da preuzme funkciju rukovodioca Administrativnog centra Vlade u Istočnom Sarajevu. Poziva vlasti Srpske da mnogo bolje pojasne čitav slučaj.

“I neka kažu šta su još našli uz taj primjerak Dejtonskog sporazuma. I neka kažu kod koga je sve bio taj dokument. Kod ljubavnica, ovoga, onoga, kome ga je ko davao i na koji način je završio ovdje i kako se došlo do tog dokumenta”, kaže Mektić.

Mektić kaže da postoji mogućnost da je dokument nestao još tokom događaja iz 1997. godine kada je Milorad Dodik došao na vlast. Tvrdi da su mnogi dokumenti baš tada nestali iz Narodne skupštine Srpske.