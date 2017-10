Kroz digitalne tehnologije do unapređenja poslovanja klijenata

U vrijeme kada pronaći zaposlenje postaje sve teže, mnogi se okreću samozapošljavanju. Tako je prije dvije godine stvar u svoje ruke uzela mala, ali vrijedna ekipa u agenciji za digitalni marketing DigiVox iz Banjaluke.

Kada sve krene od ideje na papiru, pa se razvije u ozbiljnu priču, onda možemo da pričamo o nama i našem radu, pričaju u DigiVoxu. Postali su tim koji kroz digitalne tehnologije unaprijeđuje poslovanje klijenata.

“Pa da, društvene mreže su postale zaista moćan alat. Trenutno su najmoćnije sredstvo za plasiranje bilo kojeg proizvoda. Sa najmanje sredstava, imaju najveći domet. Naravno, televizija je i dalje neprevazidjena u tom nekom obimu, ali društvene mreže po efektivnosti su na prvom mjestu i ono šta traže klijenti od nas i zbog čega nam se javljaju jeste da razviju svijest o svom brendu i da promovišu neki svoj konkretan proizvod”, kaže Aleksandar Čičić, osnivac Agencije DigiVox.

A kako izgleda kada spajaju znanje, kreativnost i moderne tehnologije, saznali smo na jednom dnevnom sastanku zaposlenih u DigiVoxu. Svako je zadužen za svoj dio posla. Ono što na kraju nastane, jesu samo inovativna i autentična rješenja. Bogdana Kantar kaže da za klijente kreiraju kompletan nastup na internetu. Jer ono što je danas i te kako bitno, jeste promocija brenda, prodaja proizvoda ili usluga i komunikacija sa klijentima.

“Najčešće klijent kada dodje on ima neku svoju predstavu, sliku i gleda sve iz svog ugla i da želi to da proda, da ponudi. Mi se trudimo da gledamo iz njegovo ugla, ali i iz ugla njegove ciljne grupe i krajnjeg korisnika. Trudimo se da nadjemo način da se to dopadne i jednoj i drugoj strani”, navodi Bogdana Kantar, Acaunt menadžer u DigiVoxu.

“U posljednje dvije godine kod nas je došlo do ekspanzije digitalnog marketinga. Preduzeća postaju sve svjesnija potrebe za tim. Tako da stalno moramo da budemo u toku zbog njih, da smišljamo nove kampanje koji se prilagodjavaju novim kanalima digitalnog marketinga”, izjavio je Gradimir Stanković, direktor marketinga Digivox.

Sve je dinamično, tehnologije stalno napreduju i to je ono što predstavlja izazov i Ognjenu Ranisaviću. Ne voli kolotečinu i zato je dio DigiVoxa.

“Sama odluka da se radi nešto drugačije i da se pokušavaju stvari posmatrati iz drugačijeg ugla daje nam neku novu dimenziju ulaska sa klijentima, sa poslom”, navodi Ognjen Ranisavić.

Iako postoje samo dvije godine, rezultati govore puno toga. Tako su u Novom Sadu nedavno dobili nagradu za softver koji pomaže pčelarima da unaprijede proizvodnju meda, skrate vrijeme praćenja podataka o košnicama i osiguraju svoje košnice od krađe. Obećavaju, da će novih kreativnih projekata da bude i u narednom periodu.