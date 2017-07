Kroz centar Banjaluke i ovog vikenda samo pješke

Neumljani blokirali magistralu, došlo i do obračuna!

U Gradskoj upravi Banjaluke rješili su da i ovog vikenda zatvore dio glavne gradske saobraćajnice. Kome se sve to svidjelo u probnoj verziji prije sedam dana, ponovo će moći da se šetka ili igra fudbal u najprometnijoj ulici. Vozači će, vjerovatno, i ovaj put da negoduju.

U centru Banjaluke ni ovog vikenda vozači nemaju šta da traže. I to od Ulice Kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Marije Bursać, kojima će šetati pješaci koji kažu da se tome raduju.

Ovo su komentari onih s kojima smo razgovarali:

“Svakog vikenda bi trebalo tako da bude, da bi bilo normalno, da liči na grad. Ukoliko bude ovako prometno, znači – varošica Banjaluka”

“Mislim da je jedno od boljih rješenja za grad. Za nas građane konkretno. Što se tiče vozača, znaju se oni snaći i ovako. Kad se snađu po ovim dnevnim gužvama, snaći će se i za vikend kad su manje gužve.”

Vozače autobusa zato će preusmjeriti u Vidovdansku i Kninsku ulicu. Teško da su time oduševljeni, ali se zato ostali vozači, barem oni koje je uhvatila naša kamera, ne bune.

Ovo su njihovi odgovori:

“Imamo te sporedne, odnosno druge ulice, gdje možemo voziti i obavljati svoje obaveze”.

“Pa, dobro, vikend je. Šta ima veze, neka zatvore.”

Taksistama koji žive od vožnje, ideja se nimalo ne dopada. U gradu je, kažu, gužva i radnim danom, a posebno kada se zatvori centar:

“Ma, nema, to je samo… Ne znam zbog čega bi moglo biti dobro, nema efekta. Vidite koliko je auta u gradu, 100 000 imate registrovanih auta u Banjaluci. Znači, haos je stalno.”

“Teže je, u principu, ali dobro, šta ćete. Treba se naviknuti da je to zatvoreno i to je to.”

Gradske vlasti za takve komentare do sada nisu čule. Problema, kažu, nije bilo ni prošlog vikenda, kad su centar grada eksperimentalno zatvorili za saobraćaj. A poručuju da sve to rade sa najboljom namjerom.

“Jasno dajemo do znanja da je naše opredjeljenje i naš cilj da poboljšavamo kvalitet života u gradu i zdraviju životnu sredinu, kao i da dajemo prednost nemotorizovanom saobraćaju”, kaže Slavko Davidović iz Odjeljenja za saobraćaj grada Banjaluka.

Ulicu će zatvoriti sutra u večernjim satima i do ponedjeljka će biti pješačka zona. Već planiraju da to ponove i narednog vikenda, ali još ne znaju da li će to postati stalna praksa.