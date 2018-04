Krišto: Moramo znati da li se oružje proizvodi mimo zakona

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH Borjana Krišto (HDZ) kaže da ne vidi nijedan opravdan razlog što svi poslanici nisu došli na današnju hitnu sjednicu ovog doma kako bi se raspravljalo o temi “Ratnohuškačke izjave člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića u vezi s proizvodnjom naoružanja u fabrikama namjenske industrije na teritoriji Federacije BiH”.

“Šta je to opravdano za sazivanje sjednice ako nije bezbjednosna situacija. Ovo je prvenstveno interes BiH. Onima koji se zalažu za njenu bezbjednost, stabilnost i prosperitet trebalo je da bude u interesu da danas dođu i da odgovorimo na neka pitanja”, izjavila je Krišto nakon što sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Prema njenim riječima, o ovom pitanju je trebalo raspravljati poslije ratnohuškačkih izjava u kojima jedni prijete ratom, drugi mitraljezima, a treći naoružanjem i vojnom i opremom.

“Danas je ovdje trebalo da odgovorimo – da li se oružje proizvodi mimo zakona? Treba nam odgovor – ko i koliko neko radi u skladu sa zakonom”, naglasila je Krišto.

Prema njenim riječima, niko ne može reći da je BiH njegova jer na to nema pravo.

“Juče sam slušala izjave kolege Šefika DŽaferovića (SDA) da nije opravdano ni sazivanje sjednice. Prema DŽaferoviću, nije osnovano i opravdano sve ono što on ne misli. To znači: `Poslovnik – to sam ja, zakon – to sam ja, Ustav – to sam ja, država – to sam ja`”, navela je Krišto.

Ona je istakla da je poziv za sazivanje hitne sjednice u potpunosti u skladu sa Poslovnikom.

“Poslanici HDZ-a BiH pripremili su se za raspravu o ovoj temi. Sve što se dešava u Parlamentu BiH dio je predizborne kampanje, nešto što šteti interesima BiH, njenih naroda i građana. Ne traže se rješenja, traži se negativna klima, negativna retorika, sve ono što nije dobro”, tvrdi Krišto.

(Srna)