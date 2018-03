Kreditom Svjetske banke do novih radnih mjesta

Najveći rast bogatstva u BiH od 1995. do 2014. godine

Svjetska banke će kreditom u iznosu od 50 miliona evra za BiH pružiti pomoć projektu podrške zapošljavanja u realnom sektoru, od čega Republika Srpska treba da dobije 42 miliona maraka.

Kroz ovaj projekat u cijeloj BiH treba da bude otvoreno 16 hiljada radnih mjesta.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović istakao je da će se ova kreditna sredstva sukcesivno povlačiti četiri godine i to namjenski za plaćanje doprinosa i poreza za poslodavce koji zaposle nove radnike koji su evidentirani na Zavodu za zapošljavanje Srpske.

“Projekat je podrška zapošljavanju isključivo u realnom sektoru, kako bi se stimulisalo zapošljavanje mladih i žena, kao i ljudi koji imaju više od 40 godina, a duže od godinu su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje”, rekao je Savanović.

On je dodao je da Vlada Srpske akcionim programima zapošljavanja pokušava da poveća broj zaposlenih i istakao da su podaci o odlasku mladih iz Republike Srpske i BiH, ali i cijelog Balkana, poražavajući.

“Odlazak mladih sa ovih prostora moguće je zaustaviti jedino ubrzanjem razvoja realnog sektora”, dodao je Savanović.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić kaže da će Zavod ove godine izdvojiti 14 miliona maraka vlastitih sredstava za zapošljavanje 4 900 lica.

On je rekao da će Projekat podrške zapošljavanju u realnom sektoru trajati četiri godine, te da je na godišnjem nivou moguće povući oko deset miliona maraka i to isključivo u realni sektor. Vujičić je dodao da je to prilika da Vlada Republike Srpske nagradi poslodavce koji uredno plaćaju doprinose i poreze.

Predstavnik Svjetske banke Mirej Ovadija rekla je da je ovaj projekat samo jedna od mjera na kojoj Svjetska banka sarađuje sa Vladom Srpske u vidu podrške reformskoj agendi.

“Projekat je važan jer promoviše rad i zapošljavanje, ali i zbog aspekta učenja, jer će dovesti do mnogo inovacija”, istakla je Ovadija.

Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Saša Trivić kaže da je ovo dobra prilika za poslodavce da dobiju refundaciju poreza i doprinosa.

“Kada zaposlimo radnika na kraju godine Poreska uprava RS utvrdi koliko je iznos poreza i doprinosa uplaćen za novozaposlene radnike i do polovine godine nam se taj iznos vrati”, pojasnio je Trivić.

Građevinsko preduzeće “Unijat-M” iz Prijedora prethodnih godina je koristilo podsticaje za zapošljavanje radnika koje su zadržali i nakon isteka subvencija, a u ovom projektu vide novu šansu za prijem radnika.

“Taj novac bi nam dobro došao jer već od idućeg mjeseca planiramo da zapošljavamo nove ljude zbog povećanja obima posla. Tim novcem, odnosno refundiranjem poreza i doprinosa, mogli bismo zaposliti veći broj ljudi, nego što smo planirali”, rekao je Bruno Kosić iz ovog preduzeća.

Povećanje zaposlenosti

Vujičić je istakao da se broj nezaposlenih u Republici Srpskoj smanjuje iz godine u godinu, a povećanje broja zaposlenih nema veze sa odlaskom mladih, već je rezultat povećanja radne aktivnosti u Srpskoj. On je dodao da je u Srpskoj trenutno zaposleno 263 hiljade lica, a samo lani putem Zavoda posao je dobilo 39 000 građana.

(SrpskaCafe)