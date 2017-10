Krdo divljih svinja protutnjalo selom! FOTO

Nesvakidašnji prizor kakav ne pamte mještani naselja Vojvoda Zimonjić kod Kanjiže, kada je kroz ulice i bašte protutnjalo krdo od četrdesetak divljih svinja, desio se u srijedu ujutru.

Goran Bošnjak je ispričao da se sve do sada neviđeni stampedo krda divljih svinja kroz selo desio ujutru oko 6,45 sati.

“Krdo je protutnjalo kroz sve seoske ulice, a uspio sam da sna njihovom prolazu u dvije ulice napravim i fotografije”, priča Bošnjak i dodaje da su svi koju su vidjeli fotografije su u čudu.

“Uspio sam da izbrojim oko četrdeset divljih svinja. Krdo je došlo iz pravca Malog Peska i Malih Pijaca preko Jaraša. Prije toga, u šest ujutru krdo je vidio u Malom Pesku jedan čovjek koji je brao kukuruze. Nešto kasnije bratov sin koji radi me je zvao da ih je vidio kod crkve, brzo sam sjeo u automobil, ali svinje već nisu bile tamo. Zvala je i komšinica iz susjedne ulice, koja vodi na fudbalski teren, da kaže kako kod naše stare kuće ima puno divljih svinja”, kaže Bošnjak.

Bošnjak priča da je krdo divljih svinja koje su predvodila tri velika vepra, po njegovoj procjeni težine 200 do 250 kilograma, krenula kroz dvorišta, prolazeći kroz ograde kao da ih i nema.

“Naprijed su išla tri velika vepra, koja su krčila put. Ostalo su bile krmače, nazimad od pedesetak i prasad od dvadesetak kilograma. Pratio sam ih skroz do izlaska iz sela do pašnjaka Jaraš, gdje se krdo malo rasturilo. Nekoliko svinja je otišlo prema Trešnjevcu, nešto iz je otišlo prema ritu, tako da se krdo razdvojilo na više strana. Niko ne pamti da je ikada ovako nešto u selu viđeno, mada je divljih svinja oduvijek bilo u okolini. Dobio sam upravo poruku od poznanice iz Kanjiže da je u gradu prije desetak dana, u maloj uličici iza osnovne i srednje škole viđena divlja svinja”, kaže Bošnjak.

Poslije svega što se desilo, Gorana Bošnjaka poznanici i mještani pitaju zašto nije uzeo i koristio lovačku pušku jer je lovac, međutim, on kaže da u naselju nije dozvoljena upotreba vatrenog oružja. On pretpostavlja da se krdo najvjerovatnije pokrenulo iz atara Horgoša iz potesa Kendereš, gdje je u prethodne dvije nedelje ulovljeno pet-šest divljih svinja, pa pretpostavlja da su krenule da promijene lokaciju, pošle na drugi teren, zbunile se i obrele se u selu, pričinivši jedino štetu na ogradama dvorišta kroz koja su protutnjale.

I za upravnika lovišta Lovačkog udruženja „Kapetanski rit” u Kanjiži Dušana Nićiforovića, pojava tako brojnog krda divljih svinja je iznenađenje. On kaže da su prema planu gazdovanja za ovu godinu predvidjeli odstrel 20 divljih svinja u lovištu koje pokriva područje kanjiške opštine i da je do sada odstreljeno 17.

“Toliko krdo od oko 40 divljih svinja do sada nikada nije viđeno, niti sam čuo da ih je neko vidio, dok se nisu pojavile u Vojvodi Zimonjiću. Ne znam odakle su stigle i šta se desilo, osim ovog nesvakidašnjeg događaja o kojem me je izvjestio Bošnjak. Do sada smo na našem terenu najviše viđali krda od pet-šest divljih svinja, a ove sezone imamo nešto štete prijavljene u ataru Horgoša”, kaže Nićiforović.

