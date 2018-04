“Kraudfanding” sve popularniji i kod nas

Ako želite da finansirate svoju poslovnu ideju, posao u nastanku, časopis, malu pivaru, ili samo da jeftino otputujete negdje – pokrenite kampanju na internetu, na jednoj od platformi za kolektivno sufinansiranje projekata ili prikupljanje novca. Sistem prikupljanja malih iznosa preko mnogo investitora pušta korijenje i kod nas.

Uredništvo časopisa “Talas” je preko interneta prikupilo 3.500 KM – trećinu novca potrebnog za štampu. Kažu da ideja “kraudfandinga” ljudima nije strana, iako tako zvuči.

“Kraudfanding kao koncept je našem narodu veoma poznat. Slatka čaša je kraudfanding, kada se gradi crkva u selu, pa se ljudi skupljaju da doniraju, i to je kraudfanding. Ovako na engleskom to zvuči kao bog zna šta, u suštini to je koncept grupnog finansiranja i dijeljenja troškova na veći broj ljudi”, kaže Boris Maksimović, urednik časopisa “Talas”.

Sajtovi kao što su “IndieGoGo”, “Kickstarter” ili “GoFundMe” u zamjenu za oko tri odsto prikupljenih sredstava daju platformu kreativcima da dođu do novca. Investitori, u zavisnosti od uloženog, zauzvrat dobiju mali udio u firmi, ili gotov proizvod kada projekat ostvari zacrtani iznos.

“Ovaj način je neposredniji, može da dođe do većeg broja ljudi i najčešće se na njemu plasiraju ili nominuju ideje koje su u začetku, povoju, koje nisu u razvijenoj fazi, i koje na neki način ne govore o nekoj pretjerano velikoj finansijskoj investiciji, odnosno uticaju u budućnosti”, kaže Drago Gverić, direktor Inovacionog centra Banjaluka.

Slikovnica “Avanture Trbe i Dugog” je primjer uspješnog javno finansiranog projekta – prošli su već kroz tri kampanje, kojima su isplatili dio troškova. Producent “Trbe i Dugog”, Mladen Đukić, smatra da će ovaj vid finansiranja samo rasti na popularnosti.

“Naša iskustva u svemu tome su da je ‘crowdfunding’ izuzetna alatka za promociju i za direktno stupanje u kontakt sa publikom i dobijanje povratne informacije od nje. Ono što ‘crowdfunding’ nije, nije platforma za zarađivati pare, nego dobijate nešto mnogo vrijednije, a to je publika”, ističe Mladen Đukić, producent.

Već sada je u pitanju industrija vrijedna desetine milijardi dolara. Uprkos neposrednosti i efikasnosti, malo je vjerovatno da će “crowdfunding” sistem ikada finansirati neke velike projekte, smatraju ekonomisti.

“Sama ideja ‘crowdfundinga’ praktično znači da nije predviđen za velike projekte, i to ne privlači velike investitore nego altruiste koji vide u nekom projektu budućnost i žele to da podrže na neki način”,kaže Rade Šegrt, urednik ekonomskog portala “SWOT.ba”.

Kraudfanding je popularan i u regionu. Preko masovno finansiranih kampanja, u Srbiji od 2012. do 2016. u masovno finansiranim kampanjama prikupljeno je više od 650 hiljada dolara, dok su hrvatski “kraudfanderi” samo u prošloj godini došli do nevjerovatnih 2,5 miliona dolara.