Krali pomoć za teško oboljelu Ninu Bližnjaković

Prodaju kolače za liječenje Nine Bližnjaković

Humanitarna akcija koja je digla Doboj na noge dospjela je pod lupu policije. Zbog sumnje da su samonicijatvino prikupljali pomoć za liječenje petnaestogodišnje Nine Bližnjaković saslušali su dvije osobe.

Navode da su osumnjičeni od početka januara postavljali kutije oblijepljene njenim podacima po tržnim centrima. Dio doniranog novca su uplaćivali na račun, dio zadržali. Iznos ne navode, ali objašnjavaju da su kutije potom spaljivali.

-To nije ljudski nije ne znam kako da se izrazim

-To nije to je toliko bezobrazno, nije to jedino

– Baš grozno i sramota ljudi gube povjerenje, drugi put neće ljudi dat za bolesne treba ih uhapsiti, komentari su građana na ovaj slučaj.

Sve im je kažu u policiji prijavio Ninin otac. On međutim uvjerava da je prijava anonimna i pušta istražnim organima da utvrde ima li zloupotrebe. Nije želio da kaže koliko je para prikupljeno, ali zna da Fond snosi troškove liječenja.

„Te pare što su na računu, ako ne budu njoj trebale neće niko dirati ni jedne marke, to nije sporno“, rekao je Ninin otac Stanko Bližnjaković.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja navode da u potpunosti snose troškove liječenje Nine Bližnjaković u Srbiji. I liječenje u inostranstvu mogu da finansiraju sa trideset odsto, ali su dobili zahtjev za nastavak terapije u Srbiji. U brojnim akcijama proteklih dana navodno je prikupljeno više od stotonu hiljada maraka, najavljena je i pomoć iz gradske kase, ali nisu izostali komentari čemu Fond ako se opet bavimo kutijama.

Policija nastavlja istragu i zbog toga o detaljima ne žele. Osumnjičeni su im od ranije poznati po sličnim prevarama.