Krajišnik uputio otvoreno pismo SDS-u: Želi da se izbjegne novi raskol

Predsjednik Asocijacije “Stvaraoci Republike Srpske” Momčilo Krajišnik pozvao je danas aktuelno rukovodstvo SDS-a da održi sastanak sa Inicijativnim odborom Prve Srpske demokratske stranke, nađe kompromis i izbjegne novi raskol.

Krajišnik u otvorenom pismu SDS-u navodi da to što danas svi članovi Asocijacije “Stvaraoci Republike Srpske” nisu članovi SDS-a predstavlja posljedicu političkog pluralizma koji je zaživio u punom kapacitetu poslije završetka rata.

“Od uloge koju je SDS tada imala ostale su samo uspomene. Na to su uticali objektivni i subjektivni faktori koji su zajednički uticali da stranka izgubi ulogu neprikosnovenog subjekta državotvornosti na političkom polju Republike Srpske i BiH”, naveo je Krajišnik.

On je podsjetio da je centralnu ulogu u tom procesu imala nekolicina visokih predstavnika EU, posebno britanski diplomata Pedi Ešdaun, ali i poguban raskol između utemeljivača stranke i njihovih nasljednika.

“Od svog osnivanja `Stvaraoci Republike Srpske` su u više navrata pokušavali da pomire ove dvije suprotstavljene strane. Nažalost, u tome nismo uspjeli. Čak je došlo i do udaljavanja jednih od drugih”, ističe Krajišnik.

On napominje da je Asocijacija u nekim momentima neopravdano proglašavana za političkog rivala ili protivnika aktuelnom SDS-u.

“Kulminacija nesaglasnosti starih iskusnih članova stranke i onih koji se smatraju mladim, a za koje ovi prvi smatraju da su zatvorili `vrata ` stranke, desila se 11. juna kada je grupa osnivača stranke održala sastanak Inicijativnog odbora na Palama i odlučila da reaktiviraju stranku koju su stvorili”, naglašava Krajišnik.

On kaže da su se slijedom ideje članovi Inicijativnog odbora odlučili da stranka koju žele da registruju nosi naziv Prva.

“Uradili su to jer su podjednako zabrinuti za sudbinu Republike i stranke koje su stvorili. Spremni su bili da odmah donesu odluku o reaktiviranju stranke, ali tačan datum održavanja Skupštine stranke nije određen više zbog sticaja okolnosti, a manje zbog moje molbe da sa tom odlukom sačekaju”, navodi Krajišnik.

On smatra da su vrlo opasne izjave nekolicine funkcionera aktuelnog SDS-a da implicitno podržavaju odluku Inicijativnog odbora.

“Stiče se utisak da žele da se to desi kako bi se trajno riješili pritiska koji se na njih vrši i kritika koji se čuju na račun njihovog rada. Ako je to tačno, to nije dobro jer poslije završetka rata iz SDS-a su nastale `Čavićeva`, `Kalinićeva`, Stevandićeva`, `Popovićeva`, `Dunjićeva` i niz drugih grupa koje su ili postale dio neke stranke ili su se politički pasivizirali”, navodi Krajišnik.

Da bi zaustavili nestanak SDS-a ili najblaže da bi spriječili dalji pad, ukazuje Krajišnik, svi članovi stranke i oni aktivni i oni kojima je onemogućeno da učestvuju u političkom životu moraju da se udruže i nađu rješenje “iz glave svekolikog srpskog naroda” da bi se stranka “uzdigla i dobila stari sjaj i ulogu koja joj pripada”.

Krajišnik je izrazio uvjerenje da će poziv prihvatiti obje strane jer ona, koja to ne uradi, mora biti svjesna da će ponijeti istorijsku odgovornost za posljedice koje će uslijediti.

