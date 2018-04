Krajišnik: Istorija se ne može podmititi!

Predsjednik Asocijacije “Stvaraoci Republike Srpske” Momčilo Krajišnik navodi da je SDS kao opštenarodni pokret i politička partija odigrao istorijsku ulogu u stvaranju Republike Srpske, ali da se ne smiju zaboraviti ni njeni stvaraoci: borci, poslanici, ljekari, novinari i mnogi drugi.

“Stvaraoci su proglasili Skupštinu i Republiku Srpski i to neko mora jasno reći jer je to istorijska činjenica. Mi u Srpskoj moramo napraviti jedinstvo i slogu, moramo shvatiti da treba da se borimo za nekoga i nešto, a ne protiv nekoga i nečega.

Ljudi danas glasaju samo za svoje partije, zbog čega se dešava određeni haos, jer ako niste član neke političke stranke ne možete ništa ostvariti”, upozorava Krajišnik.

On smatra da je današnja generacija, istorijska generacija koja je stvorila Republiku Srpsku kao kolosalno državotvorno djelo, zbog čega se Asocijacija “Stvaraoci Republike Srpske” zalaže da se napravi registar i da se tačno zna ko čini lepezu onih ljudi koji su svoje živote i djelo ugradili u temelje i izgradnju Srpske.

“Ja znam dobro, istoriju nikad niko nije podmitio”, poručuje Krajišnik.

Zamoljen da se za Srnu prisjeti početka rata u BiH, prvi predsjednik Narodne skupštine i član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, kaže da je pred rat sve nagovještavalo da je kriza došla do kulminacije.

“Iako je sve to tako bilo, ipak je za sve ljude u BiH bilo iznenađenje da je došlo do rata. U stvari, ono što se tada desilo nije nam baš bilo razumljivo kao okidač za rat, ali je neko kome su smetala srpska zastava i srpski svatovi na sarajevskoj Baščaršiji morao da zna, kao i njegovi nalogodavci i patroni, da će to biti okidač za rat”, rekao je Krajišnik.

Prethodno, svi pokušaji srpskih političara da se pronađe mirno rješenje nisu imali uspjeha jer su mentori muslimanske, ali i hrvatske strane u BiH podstrekavali “državovoljnost” ta dva naroda, na štetu Srba.

“Njihov cilj je bio da BiH izvuku iz SFRJ, te da stvore državu po svojoj volji. To nije moglo da se desi bez upliva kriminalaca, radikalnih nacionalista i zagovornika unitarne BiH, što je dovelo do strašne tragedije, koja je počela napadima na srpski narod u Kupresu, Sijekovcu, Ravnom, a potom i na pripadnike JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu”, pojašnjava Krajišnik.

On navodi da je osim tri strane – srpske, hrvatske i muslimanske, u BiH bila i četvrta strana – međunarodni faktor, koji se iz pozicije “davaoca usluga” pretvorio u onoga ko želi da “arbitrira i nameće rješenja u interesu samo jedne, muslimanske strane”.

“Meni je posebno ostao gorak ukus iz jedne situacije sredinom 1991. godine, kada nam je rečeno da u zamjenu za Jugoslaviju Srbi u BiH mogu dobiti entitet koji mogu nazvati kako hoće – Republika Srpska ili republika ili država srpskog naroda, bilo kako. A danas neko uporno pokušava da problematizuje naziv Republika Srpska, ime naše otadžbine, simbola slobode srpskog naroda na ovim prostorima”, napominje Krajišnik.

Prema njegovim riječima, to je bio prijedlog međunarodne zajednice i Srbije kao prvog zaštitnika Republike Srpske.

Međutim, nastavlja on, ti vješti međunarodni manipulatori nisu ispunili to obećanje, nego su krenuli u međunarodno priznanje BiH, ali bez njene prethodne transformacije u složenu državnu zajednicu koja bi bila po mjeri sva tri naroda.

“Živjeti u državi koju ne volite, kao što je slučaj sa BiH, za nas Srbe, kao slobodoljubiv i državotvoran narod, jeste patnja. Mi volimo Republiku Srpsku.

Republika Srpska je proglašena kao naš odgovor na pokušaje nametanja unitarne BiH, a Skupština srpskog naroda u BiH se nametnula kao nezaobilazan i izuzetno značajan politički faktor u BiH početkom devedesetih”, napominje Krajišnik.

On navodi da je tih godina srpsko političko rukovodstvo pratilo htijenje srpskog naroda koje je bilo jasno – Srbi neće da neko nad njima ima vlast, niti žele da oni vladaju nad nekim drugim narodom. Srbi hoće da imaju svoj entitet i slobodu, i žele da tu svoju nezavisnost unesu u složenu državnu zajednicu.

Krajišnik podsjeća da je referendum koji su tada organizovali muslimani i dio Hrvata bio nelegalan i sa lažnim rezultatima, poslije čega je neminovno došlo do rata.

“Desio se naoružani narod, a srpsko političko rukovodstvo – stvaraoci Srpske – tada su imali samo svoj narod na zemlji i Boga na nebu i nikoga više za saveznika. Republika Srpska je proizvod Božije volje i velika vrijednost i politički faktor srpskog naroda”, kaže Krajišnik.

On nije zabrinut za Republiku Srpsku, ali je zabrinut i plaši se da srpsko-srpske svađe ne oskrnave tu svetinju i tako pomognu srpskim neprijateljima i protivnicima da unište Srpsku.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska može nestati samo ako Srbi promijene ćud i pristanu na njeno ukidanje i utapanje u unitarnu BiH, što se sigurno neće desiti, a neće ni silom, jer su Srbi ti koji sami odlučuju o svojoj i sudbini svoje države.

“Što se tiče BiH, nisam siguran da su tom državom zadovoljni ni muslimani ni Hrvati koji vlast dijele na federalnom i kantonalnim nivoima, dok na nivou BiH vlast dijele i sa političkim predstavnicima Srba. BiH opstaje zbog postojanja nezakonitog protektorata i njegovih pritisaka na domaće vlasti i njen opstanak je sve upitniji iz dana u dan, pogotovo zbog apetita muslimanske političke vrhuške da nametne dominaciju nad druga dva konstitutivna naroda”, ocjenjuje Krajišnik.

Predsjednik Asocijacije “Stvaraoci Republike Srpske” upozorava da srpska nesloga u Republici Srpskoj – “ne da nije dobra, nego je opasna”.

“Republika Srpska mora da opstane i ojača i u nacionalnom, i u političkom, i u ekonomskom smislu, mora da obezbijedi bolju perspektivu za mlade ljude, da poveća zaposlenost, da bude demokratska država koja funkcioniše na principima vladavine prava i jednakosti”, kaže Krajišnik.

