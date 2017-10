Krajem dana padavine i jak vjetar

I dalje toplo, temperatura do 25 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati toplo vrijeme sa sunčanim periodima, a krajem dana ponovo se očekuju padavine i jak vjetar, koji će povremeno imati olujne udare.

Poslije hladnog i ponegdje maglovitog jutra, tokom dana biće toplije vrijeme. Postepeno naoblačenje prvo se očekuje na sjeveru, gdje će kasnije popodne početi da pada kiša, a jačaće i sjeverozapadni vjetar. Vjetar će povremeno imati i olujne udare, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i u noći između nedjelje i ponedjeljka kiša će se širiti ka jugu, a uz pad temperture kiša će na planinama preći u sneg. Na sjeveru će kiša prestati da pada do ponedjeljka.

Duvaće slab zapadni vjetar, popodne i uveče na sjeveru jak sjeverozapadni, a tokom noći vjetar će jačati i u ostalim predjelima.

Jutarnja temperatura vazduha od jedan do sedam, u višim predjelima oko minus tri, a najviša dnevna temperatura od 16 do 22, u višim predjelima do 12 stepeni Celzijusovih.

Meteorolozi su za naredne najavili hladnije vrijeme sa jutarnjom temperaturom ispod nule, osim na jugu, a dnevna će prelaziti deset stepeni Celzijusovih. Slabe kiše i snijega može biti još u ponedjeljak u nekim mjestima.

U BiH danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok je jutros u centralnim i istočnim područjima padala slaba kiša, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.