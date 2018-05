Do kraja godine usvajanje zakona o zaštiti žrtava ratne torture

Ivanić i Ferguson: Stranke iz FBiH da dođu do rješenja o Izbornom zakonu

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izrazio je nadu da će do kraja ovog skupštinskog saziva biti izglasan zakon o zaštiti žrtava ratne torure.

Čubrilović je rekao da su institucije Srpske uradile dosta za Udruženje žena žrtava rata Srpske i da je najznačajnije to što su prava žena žrtava rata zakonski regulisana.

“Skoro 20 godina ovo udruženje nije ni postojalo, a članice ovog udruženja su imale razne životne probleme. Stavljajući ih u pravne okvire, nadam se da ćemo mnogo lakše raditi i sarađivati, jer je mnogo stvari definisano kroz zakonska rješenja”, rekao je Čubrilović novinarima u Banjaluci, gdje je prisustvovao Skupštini Udruženja žena žrtava rata Srpske.

On je naglasio da razumijevanje koje članice ovog udruženja pokazuju prema institucijama Srpske treba posebno cijeniti, jer njihova svjedočenja i njihovo prisustvo, od Haškog tribunala do raznih drugih međunarodnih institucija, nisu pravno vrednovani onako kako bi to trebalo da bude.

“Istorija će pokazati da ta njihova svjedočenja govore o nekim činjenicama koje će zadovoljiti potrebu za istinom na ovim prostorima. Nije istina samo ono što se kroz propagandu uradi, već je istina ono što iznose sami akteri”, rekao je Čubrilović.

On je dodao da su članice Udruženja heroji proteklog građanskog rata i da zbog ponosa u poslijeratnom periodu nisu isticale ono što im se dešavalo.

“Mnogo toga u njihovim životima neće biti isto, mnogo toga im neće biti nadoknađeno za ono za šta su bile oštećene tokom ratnih godina, ali je važno da institucije Srpske to sve stave u pravne okvire i nadam se da ćemo do kraja ovog mandata u Narodnoj skupštini Srpske izglasati zakon o žrtvama ratne torture, koji je sada u nacrtu”, naveo je Čubrilović.

Predsjednik Udruženja žena žrtava rata Srpske Božica Živanović Rajilić izrazila je nadu da će ovaj zakonski akt biti usvojen u Narodnoj skupštini Srpske, naglasivši da se njime postiže konačni cilj da svaka žena koja je bila žrtva ratne torture dobije taj status i prava koja joj pripadaju.

Obraćajući se na skupštini ovog udruženja, Rajilićeva je podsjetila da je taj akt trenutno u fazi nacrta i da je doživio mnoge napade iz Sarajeva i od pojedinih međunarodnih predstavnika i organizacija, konstatujući da je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Srpske najviše podnosilo te napade.

Rajilićeva je rekla da je sjednica Skupštine ujedno i prilika da se ovo udruženje zahvali institucijama Srpske, od najviših predstavnika vlasti i njihovih saradnika, koji su dali ogroman doprinos u pomoći radu ovog udruženja.

Ona je naglasila da je, zahvaljujući takvoj pomoći, ovo udruženje za pet godina, “kada je bilo na samom dnu”, došlo do toga da će imati zakonom uređena svoja prava.

Na Skupštini Udruženja su dodijeljena priznanja za pomoć u njegovom radu, koja su, između ostalih, dobili i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer Željka Cvijanović, te predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović.

(Srna)