Kraj Partibrejkersa!

– Brejkersi su velika stvar mog života, zaista. Ali ako se samo za to vežeš, onda si opet promašio – izjavio je Nebojša Antonijević Anton, gitarista ovog kultnog benda.



– Cane i ja smo radili zajedno i apsolutno je bilo nebitno ko je šta napisao. Pa zato smo bend! Čim krene dijeljenje na titule, čim krene ego da se naduvava… To je bolest ovog svijeta u ovom trenutku – rekao je u razgovoru za kulturni dodatak Blica “Pop&Kultura” Anton.

Poslije 35 godina uspješne karijere u Partibrejkersima, pjevač Zoran Kostić Cane već uveliko radi sa bendom Škrtice, a Anton, druga osovina grupe, nedavno je oformio svoj bend sa dva preostala člana Brejkersa.

– Sada su sve pjesme moje, ali moram da imam ekipu koja je dio mene. Onda su bend i publika jedno – rekao je Anton dodavši da je u tome tajna muzike.

Dodaje da sam čovjek nije ništa.

– Možda baš zato do sada to nisam nikad radio. Uvijek sam bio u fazonu da Cane i ja to radimo. Moguće je da je trebalo da sazri vrijeme i za ovo, a sada mi se pokazuje da jeste.

Sa Canetom se, kako je rekao, međusobno podržava.

– Kako da kažem, svašta je bilo između nas i to je dobro da čovjek skapira da se nikad ne veže za jednu stvar. Brejkersi su velika stvar mog života, zaista. Ali ako se samo za to vežeš, onda si opet promašio – istakao je.

Imao je prilike i da čuje Canetove Škrtice.

– Putovali smo jednom negdje i onda je Cane htio da se pohvali, donio je i pustio pjesme sa probe. Meni je to bilo super – ispričao je.

Na pitanje kako će se zvati nova grupa i album na kojem trenutno radi, Anton je rekao da će ime benda ići uz njegovo ime, jer je to njegov prvi album.

– Biće nešto. Stalno se zezamo, zovem ih Teški hipici, svi smo se zabradili i svi smo fantastično raspoloženi – dodao je.

Na albumu će biti devet pjesama koje će otpjevati upravo Anton, iako je u Brejkersima uglavnom bio prateći vokal.

– Sada sam postao pjevač, naučio sam da slušam svoj glas i to mi je otkrovenje. Čak je počelo da mi se sviđa kako pjevam u nekim pjesmama – rekao je.

Kad imaš to uzbuđenje koje te pokreće i koje te sustiže sve vrijeme, istakao je, ono ti daje povod da kreneš i vodi te.

– Muze su na djelu sve vrijeme, samo da ti je radar dovoljno otvoren. Početak je davno bio, ovo je samo nastavak – zaključio je.

(srpskacafe)