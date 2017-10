Kraj ere Mehmeda Baždarevića, Fudbalski savez traži novog selektora

Zvezdu zaustavili prečka i Čeh, Arsenal sa igračem više do trijumfa

Mehmed Baždarević i zvanično više nije selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Izvršni odobr krovne kuče bh. fudbala donio je očekivanu odluku da se krene u potragu za novim selektorom, sa zaključkom, da sada već bivši, nije ispunio zacrtani cilj- plasman na Svjetsko prvenstvo.

“Dosadašnjem selektoru je istekao ugovor sa posljednjom utakmicom u kvalifikacijama i mi smo sada bez selektora. Izvršni odbor nije kontaktirao niti jednog trenera, pošto to ne bi bilo korektno prema dosadašnjem selektoru Baždareviću. Mi smo čekali da on podnese izvještaj i da se Izvršni odbor odredi prema tom izvještaju i njegovom statusu. To je sada urađeno i tek sada krećemo u proceduru izbora novog selektora”, izjavio je Jasmin Baković, generalni sekretar Fudbalskog saveza BiH.

Ivica Osim, Sead Kajtaz, Dušan Bajević i Zvjezdan Misimović, dobili su zadatak da do 1.novembra sastave listu potencijalnih kandidata za novog selektora, o čemu bi devet kasnije ponovo trebalo da se izjasni Izvršni odbor saveza.

“Valjda ćemo mi sjesti i razmisliti malo. Doći će i Duško, volio bih da dođe i Safet, pa da malo sjednemo i da pričamo o svakom kandidatu. Da ne bude samo presječeno”, kaže Ivica Osim, član odbora za posredovanje i savjetovanje, Fudbalski savez BiH.

O imenima se za sada samo spekuliše.Tri se izdvajaju. Meho Kodro, trener Serveta, koji figurira kao prvi pik Fudbalskog saveza BiH, te Amar Osim nekadašnji šef struke sarajevskog Željezničara i Robert Prosinečki trenutno selektor Azerbejdžana.