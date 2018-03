Kradljivci pustoše humanitarne kontejnere u Banjaluci

Humanitarni kontejneri sa odjećom i obućom u banjalučkim naseljima postali su meta kradljivaca. “Već mjesec dana nalazimo opustošene kontejnere”, kažu u Mozaiku prijateljstva.



Nije im jasno zašto neko obija i krade, kada svako kome treba odjeća, može da se javi u njihovo udruženje.

Ovaj kontejner u Karađarođevoj ulici, u naselju Lauš, obijen je prije nekoliko dana. Sva odjeća i obuća koja je bila namijenjena onima kojima je u ovim zimskim danima najpotrebnija, je ukradena. Iz Udruženja Mozaik prijateljstva kažu da su im obijeni kontejneri stvorili samo dodatne troškove.

Opustošen i razvaljen kontejner iznenadio je Nebojšu koji je i sam više puta poklanjao garderobu ugroženima. Razočaran je što ima ljudi koji mogu tako nešto da rade.

“Da li mu treba da obije, pa neka uzme. Nije problem, Crveni Krst, znači daju to svakako. Građani to ostavljaju u kontejnere, to je prijeko potrebno nekim socijalnim slučajevima. Sad da to neko uzima i obija, mislim dno dna. Idiotluk”, rekao je Nebojša Matić.

Mozaik prijateljstva sve je prijavio policiji. Građani su, kažu, uradili veliki dio posla, pa su neki čak i fotografisali kradljivce.

“Moram da pohvalim građane grada Banjaluke, koji ovo više prate nego možda mi sami. Ljudi iz Borika, pošto imamo u Boriku na dva mjesta, ljudi su prijavili, čak su i slikali određene ljudi koji dolaze sa autima, kombi vozilima i sve smo to dostavili u CJB”, rekao je sekretar Udruženja “Mozaik prijateljstva” Miroslav Subašić.

U policiji uvjeravaju da čine sve da što prije riješe slučaj. Tome se nadaju i u Mozaiku prijateljstva i apeluju na sve građane da ako vide da neko obija kontejnere, odmah to prijave policiji.