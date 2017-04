Kradljivci drveta u državnim šumama dresirali magarce da im pomažu

Krađa bukovog drveta u naselju Šuica kod Tomislavgrada nije nikakva novost. Posljednjih nekoliko godina ova pojava je uzela maha, tako da se koriste sva raspoloživa sredstva, pa i dresirani magarac-lopov, saopšteno je iz Šumarije Tomislavgrad.

Ističu da vlasnik magarca koji živi u neposrednoj blizini “ostataka bukove šume” životinju natovari, pa magarac ide najkraćim putem prema kući.

– Da bi došao do kuće mora preći magistralni put. On to ne čini dok se ne pojavi vlasnik, čak i ne kroči na asfalt. Kad je vlasnik siguran da nema opasnosti od vozila, jer čuvare šuma ionako niko ne uzima za ozbiljno, hvata magarca za glavu i prelazi put – naglasili su iz Šumarije Tomislavgrad.

(Anadolija)